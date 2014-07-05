دست خالی تکواندوکاران در روز دوم مسابقات/ حذف هر سه نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای کسب امتیاز ورودی المپیک در سال جاری میلادی روز گذشته به میزبانی چین در "شوژو" آغاز شد که بعد از کسب مدال برنز سجاد مردانی در وزن 800+ کیلوگرم در روز نخست مسابقات، تیم ملی ایران سه نماینده در روز دوم داشت که هر سه به تکواندوکاران رقیب نتیجه را واگزارکرده و از دو مسابقات کنار رفتند.

هادی مستعان در وزن 58- کیلوگرم دور نخست استراحت داشت و سپس به مصاف "لوكاس گازمان" دارنده مدال برنز المپيك جوانان در سال 2010 از آرژانتين رفت. وی در راند طلايي نتيجه را به حریف واگذار كرد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

فرزاد عبداللهي نماينده ايران در وزن 80- كيلوگرم ایران در گام نخست مقابل "لينگ لانگ چين" از كشور ميزبان با نتيجه 10 بر 8 پيروز شد. وی در مرحله دوم رو در روي "رنه ليزاراگا" از مكزيك قرار گرفت و مقابل اين تكواندوكار مكزيكي كه عنوان نايب قهرماني جهان در سال 2013 را در اختيار دارد و نفر ششم رنكينگ المپيكي وزن سوم است، با نتيجه 8 بر 6 مغلوب شد.

ضمن اینکه مسعود حجي‌زواره ديگر تكواندوكار ایران در این وزن در نخستین مبارزه با "هنريكه مورا" از برزيل مبارزه كرد و با نتيجه 3 بر 2 به برتري رسيد اما در مرحله دوم و در راند طلايي، نتيجه را به "آرون كوك" واگذار كرد تا سومین نماینده ایران نیز دست خالی از "شی‌هاپ چانگ" سوژو خارج شود.

فردا يكشنبه در آخرين روز اين مسابقات محمد باقری‌معتمد و بهنام اسبقی رو در روی حریفانشان قرار می‌گیرند، تا پرونده اولین دوره مسابقات گرندپریکس بسته شود.

این دوره از مسابقات از روز گذشته با حضور 236 تکواندوکار از 57 کشور در چین آغاز شد.