اسبقی برنز گرفت، معتمد حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در شهر "سوژو" چین جریان دارد امروز یکشنبه تکواندوکاران وزن 68- کیلوگرم به دیدار رقبای خود رفتند که از میان دو نماینده کشورمان محمد باقری معتمد از دور مسابقات حذف شد و بهنام اسبقی برنز گرفت.

بهنام اسبقی که مدال طلای جهان در سال 2013 و آسیا در سال 2014 را در کارنامه دارد حریفانی از ويتنام (8 بر صفر)، انگليس (9 بر 4) و آمريكا (16 بر 9) را شكست داده و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی برای رسیدن به دیدار پایانی مقابل "دائيه هون لي" دارنده مدالهای نقره المپيك 2012، طلای جهان در سالهاي 2011 و 2012 و دو طلای آسيا از کره جنوبی ایستاد و در راند طلايي نتیجه را واگذار کرد و به نشان برنز بسنده کرد.

اما شگفتی بزرگ این وزن را یک تکواندوکار از پورتریکو رقم زد. "لوئیس کالون" در پیکار با محمد باقری معتمد دارنده مدال نقره المپیک ، قهرمان جهان و از آسیا در راند طلایی پیروز شد تایک پیروزی شیرین را در کارنامه خود ثبت کند.

در روز اول این مسابقات سجاد مردانی در وزن 80+ کیلوگرم به نشان برنز دست يافته بود تا با احتساب نشان برنز اسبقی تیم شش نفره ایران با دو مدال برنز خود در این مسابقات به کار خود پایان دهد. هادی مستعان ، مسعود حجی زواره ، فرزاد عبداللهی و محمد باقری معتمد چهار عضو تیم ایران با قبول شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.

اولين دوره مسابقات جایزه بزرگ در سال 2014 از جمعه 13 تيرماه به ميزباني چین با حضور 236 تكواندوكار از 57 كشور در "سوژو" چين آغاز شد و عصر امرور به پایان می رسد.