صعود قابل توجه تکواندوکاران ایرانی در رده بندی بهترین های جهان

یه گزارش خبرنگار مهر، در این رده بندی که هر ماه روی خروجی سایت فدراسیون جهانی قرار می گیرد مسابقات جایزه بزرگ چین که هفته گذشته با کسب دو مدال برنر توسط نمایندگان کشورمان همراه بود لحاظ نشده است. اما وارد شدن امتیازات مسابقات قهرمانی آسیا صعود نمایندگان کشورمان را در پی داشت.

در بخش بانوان و در وزن 49- کیلوگرم فریده رشیدی با کسب برنز آسیا امتیازات خود را به عدد 28/49 رساند با 25 پله صعود به مکان 55 رسید. در این وزن دینا پوریونس با 15/15 امتیاز در مکان 83 ایستاده است. پوریونس ماه گذشته در ردیف 73 قرار داشت. در وزن 57- کیلوگرم سوسن حاجی پور با مدال برنز آسیا سه پله صعود کرد و با امتیاز 68/64 در مکان نوزدهم قرار گرفت. در این وزن سمانه شش پریبا 10 پله سقوط در مکان 65 ایستاده است.

شکرانه ایزدی که در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال برنز شد در وزن 67- کیلوگرم 18 پله صعود کرد و با امتیاز 35/51 در خانه 36 قرار گرفت. در این وزن پریسا فرشیدی در مکان 75 قرار دارد. اکرم خدابنده هم که در ازبکستان نایب قهرمان آسیا در وزن 67+ شد با 32/28 امتیاز 16 پله بالا آمد و در مکان 57 قرار گرفت.

اما در بخش مردان و در وزن 58- کیلوگرم فرزان آشورزاده که در مسابقات تونس آزاد و قهرمانی آسیا دو مدال طلا کسب کرده بود 50 امتیازی شد و در بدو ورود خود به رنکنیگ جهانی در مکان 25 ایستاد. در این وزن هادی مستعان از مکان ششم به نهم رفت. میثم باقری در ردیف 64 و ابوالفضل یعقوبی در مکان 74 این وزن قرار دارند.

در وزن 68 کیلوگرم بهنان اسبقی با طلای آسیا 40 امتیاز گرفت و با سه پله صعود 166/60 امتیازی شد از مکان ششم به خانه سوم رسید. در این وزن محمد باقری معتمد همچنان با 111/76 امتیاز در مکان هفتم قرار دارد. در وزن 80- کیلوگرم مهدی خدابخش هم که قهرمان آسیا شده بود جمع امتیازات خود را به عدد 82/94رساند و با 15 پله صعود از خانه 28 به مکان خانه 13 رسید. در این وزن علیرضا نصر با 5 پله صعود در مکان پانزدهم ایستاد. وی 76/50 امتیاز در رده بندی المپیکی ها دارد. مسعود حجی زواره از مکان 12 به خانه 18 ، فرزاد عبداللهی از خانه 25 به 30 و مهران عسگری از ردیف 34 به 39 سقوط کردند.

سجاد مردانی که تا ماه گذشته در رده بندی وزن 80+ کیلوگرم در مکان سوم قرار داشت با از دست دادن مسابقات قهرمانی آسیا همان 104/60 امتیاز را حفظ کرد و به مکان ششم سقوط کرد. در این وزن یوسف کرمی با نقره آسیا تنها دو پله در جدول صعود کرد و با 98/60 امتیاز به مکان دهم رسید.

این رده بندی بر اساس چهار وزن المپیکی که در راه کسب سهمیه المپیک 2016 اهمیت دارد تنظیم شده است. اما در رده بندی هشت وزن قانونی تنها بهنام اسبقی است که در صدر برترین های وزن 68-کیلوگرم قراردارد.

اواسط سال 2016 میلادی شش نفر برتر هر وزن می توانند به طور مستقیم جواز حضور در المپیک را کسب کنند.