38 درصد جمعيت خراسان شمالي از خدمات تأمين اجتماعي بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سيداحمد سيدي بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه متوسط ضريب پوشش بيمه تامين اجتماعي در كشور 42 درصد است اظهار كرد: اين ضريب در خراسان شمالي 38 درصد است كه نسبت به ميانگين كشوري چهار درصد فاصله دارد.

وي با بيان اينكه 105 هزار نفر از جمعيت استان از خدمات تامين اجتماعي بهره مند مي شوند، گفت: در حال حاضر 76 درصد از جمعيت شهري خراسان شمالي تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارند.

اين مسئول پايين بودن درآمد سرانه خانوارها، پراكندگي جغرافيايي استان، ضعيف بودن ساختارها و ضريب اشتغال صنعتي در خراسان شمالي، فرار بيمه اي و مسائلي از اين قبيل را از جمله دلايل عقب ماندگي ضريب بيمه اي استان عنوان كرد.

وي در خصوص فرار بيمه اي كارفرمايان گفت: كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه به صورت زيرزميني مشغول به فعاليت هستند باعث مي شوند تا تعداد افراد مشمول بيمه در آنها نامشخص باشد.

سيدي اظهار داشت: در سال گذشته 82 ميليارد و 837 ميليون تومان و در سه ماهه سال جاري نيز 24 ميليارد و 899 ميليون تومان تعهدات بلند مدت تامين اجتماعي به بيمه شدگان اين سازمان در خراسان شمالي پرداخت شد.

وي تعهدات كوتاه مدت پرداخت شده تامين اجتماعي به بيمه شدگان در سال 92 را شش ميليارد و 125 ميليون تومان و سه ماهه امسال را 688 ميليون تومان اعلام كرد.

سيدي كل مطالبات تامين اجتماعي استان را 55 ميليارد و 900 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: بخش اعظمي از اين مطالبات مربوط به شهرداري بجنورد و كارخانه الياف شيروان است.

مدير درمان تامين اجتماعي خراسان شمالي نيز در ادامه اين نشست با بيان اينكه حوزه درمان به دو بخش مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شود گفت: در بخش درمان مستقيم از بيمه شدگان اجباري در مراكز درماني وجهي دريافت نمي شود.

داريوش يزداني افزود: در سال 92 حدود 500 هزار ويزيت سرپايي، 11 هزار بستري و پنج هزار جراحي در مراكز درماني تامين اجتماعي استان انجام شده است.

به گفته وي خدمات بخش دندانپزشكي در اين مراكز پنج برابر نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

اين مسئول سه درمانگاه در شهرستان هاي استان و بيمارستان ثامن الائمه در بجنورد را از جمله مراكز ملكي تامين اجتماعي استان برشمرد كه خدمات درماني را به صورت رايگان به بيمه شدگان تأمين اجتماعي ارائه مي كنند.

مدير درمان تامين اجتماعي خراسان شمالي در خاتمه از افزايش 10 درصدي نيروهاي فعال در مراكز درماني تامين اجتماعي استان خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه با افزايش شمار نيروها، كيفيت خدمات دهي در اين مراكز نيز بهبود يابد.