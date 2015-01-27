۷۵ درصد جمعیت شهری خراسان شمالی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد سیدی صبح سه شنبه در نشست خبری با اشاره به وظایف سازمان تامین اجتماعی در حمایت و صیانت از افراد شاغل بیمه پرداز شامل بیمه شدگان اجباری و اختیاری، اظهار داشت: در حالی که بسیاری از افراد جامعه سازمان تامین اجتماعی را متولی حمایت های اجتماعی می دانند اما در واقع این سازمان متولی نظام بیمه های تأمین اجتماعی است.

وی در ادامه با اشاره به آمار بیمه شدگان تأمین اجتماعی در خراسان شمالی، اضافه کرد: در حال حاضر در این استان ۱۰۴ هزار نفر بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی هستند که با احتساب افراد تبعی و خانواده مجموع افراد تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی در این استان به ۳۱۲ هزار نفر می رسد.

سیدی افزود: این میزان با توجه جمعیت ۸۶۷ هزار نفری خراسان شمالی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ بیش از ۳۸ درصد جمعیت استان را شامل می شود.

به گفته وی در این زمینه در حال حاضر ۷۵ درصد از جمعیت شهری خراسان شمالی تحت پوشش تأمین اجتماعی بوده و از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.

سیدی تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی خراسان شمالی شامل بازنشستگان، بازماندگان و از کارافتادگان را ۱۰ هزار و ۲۰۹ نفر ذکر کرد و افزود: این میزان با احتساب افراد تحت پوشش و تبعه به بیش از ۲۵ هزار نفر افزایش می یابند.

وی میزان کل دریافت حقوق ماهیانه مستمری بگیران تامین اجتماعی خراسان شمالی از ابتدای سال جاری تا پایان پاییز را در مجموع ۱۰۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان ۲۷ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان مستمری از کارافتادگی و بازماندگان، ۴۵ میلیارد و ۶۰۰ میلون تومان مستمری بازنشستگان و دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز پرداختی های کوتاه مدت بوده است.

به گفته سیدی در این زمینه در بخش مستمری بازنشستگان میزان پرداختی ها به نسبت پارسال ۳۸ درصد و در بخش مستمری از کارافتادگی و بازماندگی نیز ۳۲ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: میزان مجموع پرداختی در بخش تعهدات کوتاه مدت نیز در ۹ ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد افزایش پرداخت روی داده است.

تأمین اجتماعی خراسان شمالی ۶۸ میلیارد تومان از کارفرمایان مطالبات معوق دارد

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان مطالبات این اداره کل از کارفرمایان حقیقی و حقوقی، اظهار کرد: تامین اجتماعی استان در مجموع بیش از ۶۸ میلیارد تومان مطالبات معوق از کارفرمایان دارد.

وی با اشاره به این که بالاترین میزان بدهی مربوط به شهرستان بجنورد است، اضافه کرد: در این زمینه مطالبات معوق در شهرستان بجنورد ۴۵ میلیارد تومان، شیروان ۱۴ میلیارد تومان، اسفراین پنج میلیارد تومان و جاجرم سه میلیارد تومان بوده و دیگر شهرستان های خراسان شمالی نیز مبالغ کمتری بدهی معوق دارند.

سیدی بزرگ ترین مطالبه تامین اجتماعی خراسان شمالی از نهادها را مربوط به شهرداری بجنورد دانست که به تنهایی ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بدهی معوق به تامین اجتماعی خراسان شمالی دارد.

وی با اشاره به این که برای پرداخت این بدهی قرارداد تهاتر زمین با شهرداری بجنورد وضع شده است، اضافه کرد: بر اساس برنامه به زودی تهاتر ۹۸ قطعه زمین از اراضی دوشنبه بازار جدید بجنورد بین شهرداری و تامین اجتماعی خراسان شمالی بابت تسویه بدهی شهرداری نهایی و اجرا می شود.