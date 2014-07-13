حضور انیمیشن «درخت کهنسال» در جشنواره پوسان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم انیمیشن «درخت کهنسال» که از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز هست؛ به بخش «واید انگل» جشنواره بین‌المللی پوسان کره‌جنوبی راه یافت. نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی پوسان طی روزهای 10 تا 19 مهرماه 1393 در کره‌جنوبی برگزار خواهد شد و فیلم انیمیشن «درخت کهنسال» ساخته فرنوش عابدی در بخش «واید انگل» این جشنواره به نمایش درخواهد آمد.

همچنین در این بخش، آثار جدید فیلمسازان مستند در کنار بهترین فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن سراسر جهان روی پرده خواهد رفت. نماینده جشنواره پوسان با حضور در غرفه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در بازار فیلم جشنواره کن، فیلم انیمیشن «درخت کهنسال» را مورد بازبینی و انتخاب اولیه قرار داده بود.

در خلاصه داستان این فیلم انیمیشن چنین آمده است: پدر و پسری که اختلاف‌نظر شدیدی با هم دارند، در یک مزرعه‌ خشک زندگی می‌کنند. پسر قصد فروش زمین کشاورزی و رفتن با شهر را دارد، اما پدر به‌ شدت مخالف این فکر است...

در دوره گذشته جشنواره پوسان، نزدیک به 300 فیلم از 77 کشور جهان به نمایش درآمد و بیش از 217 هزار نفر از سراسر دنیا نیز در برنامه‌های مختلف این جشنواره معتبر آسیایی شرکت کردند.

