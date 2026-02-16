به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیف عصر دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی و تقویت زیرساخت‌های تجهیزات پزشکی مراکز درمانی استان، با پیگیری‌های مستمر ریاست دانشگاه علوم پزشکی، معاون درمانت و اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجموعه‌ای از تجهیزات تخصصی برای بیمارستان‌های استان تهیه و تحویل شد.

وی گفت: برای بیمارستان «هفت‌تیر» دورود یک دستگاه لاپاراسکوپی، یک دستگاه ویدیو لارنگوسکوپ و دو دستگاه الکتروشوک به این مرکز تحویل شد. این تجهیزات باهدف ارتقای استانداردهای پزشکی و بهبود کیفیت خدمات جراحی در اختیار بیمارستان قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: برای بیمارستان شهید «ولیان» الیگودرز نیز دو دستگاه ساکشن پرتابل، دو دستگاه الکتروکاردیوگراف، سه دستگاه الکتروشوک قلبی، یک ویلچر مکانیکی، شش دستگاه ونتیلاتور ثابت، یک دستگاه اسلیت لمپ، یک دستگاه میکروتوم و یک دستگاه اتوکراتورفروکتومتر اختصاص یافت.

سیف، تصریح کرد: به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) الیگودرز هم یک دستگاه سل کانتر برای ارتقای خدمات تشخیصی این مرکز تحویل داده شد.

وی عنوان کرد: تأمین و توزیع هدفمند تجهیزات پزشکی بر اساس نیازسنجی تخصصی مراکز درمانی در دستور کار قرار دارد و روند تجهیز، ارتقای استانداردها و توسعه بخش‌های درمانی تابعه با جدیت ادامه خواهد داشت.