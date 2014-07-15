مشارکت بنیاد مالی برکت اسلامی است/ حمایت از بنگاه های خرد و متوسط

به گزارش خبرنگار مهر، عارف نوروزی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با مدیران استان اردبیل گفت: بنیاد برکت برخلاف بانک در سود و زیان پروژه سرمایه گذاری مشارکت می کند و به همین دلیل در تلاش است مشارکت اسلامی را پیاده کند.

وی با بیان اینکه این نهاد عمومی مشارکت 49 درصدی طرح های اقتصادی را متقبل می شود، تاکید کرد: این مهم در راستای حمایت از تصدی گری مردم در پروژه سرمایه گذاری است.

نوروزی با اذعان به اینکه در سالهای اخیر توسعه زیرساخت ها از جمله، برق، آب، گاز، بهداشت و مدرسه در مناطق محروم و روستاها مانع از مهاجرت نبوده است، خلا این نگرش را در بی توجهی به ایجاد زمینه اشتغال در مناطق محروم دانست.

وی تاکید کرد: ستاد اجرایی امام (ره) بنیاد برکت را با هدف ایجاد زمینه های شغلی و اقتصادی در مناطق محروم و پاسخ به این خلا تشکیل داد.

وی با بیان اینکه در شش سال فعالیت این مجموعه 40 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در مناطق محروم صورت گرفته است، بیان داشت: عمده فعالیت این بنیاد در دو حزوه توانمند سازی اقتصادی و خدمات زیر بنایی متمرکز است.

مدیر عامل بنیاد برکت تصریح کرد: هستند سرمایه گذارانی که ایده های قابل توجه دارند و در تامین مالی پروژه خود با مشکل مواجه اند.

وی نقطه قوت عملکرد بنیاد برکت را حمایت از چنین طرح هایی عنوان کرد و افزود: در چنین طرح هایی حمایت مالی لازم برای بهره برداری از طرح صورت می گیرد.

بررسی بازدهی اقتصادی پروژه های پیشنهادی

نوروزی اضافه کرد: بنیاد برکت به مدت سه الی پنج سال در کنار طرح بوده و پس از آن با محاسبه کارشناسی قیمت روز دارایی سهم خود را واگذار می کند.

وی با بیان اینکه تاکنون از 140 طرح، 45 مورد واگذار شده است، بیان داشت: در واگذاری 15 درصد مبلغ به صورت نقدی و مابقی در اقساط بدون کارمزد دریافت می شود.

به گفته مدیر عامل بنیاد برکت با هدف ممانعت از اجرای طرح هایی فاقد ارزش، کارشناسان بازدهی اقتصادی طرح ها را مورد ارزیابی قرار می دهند.

وی در خصوص نحوه ترکیب این هیئت بازرسی عنوان کرد: گروه خدمات مالی بصیر سه هیئت کارشناسی دیدگاهان نوین با تخصص بررسی طرح های اقتصادی، دیدگاهان جاوید با تخصص قیمت گذاری طرح ها و حساب رسی را تشکیل داده است.

نوروزی تاکید دارد که در بررسی طرح ها بنیاد برکت نگاه انتفاعی نداشته و گزینش و تصویب طرح ها با رعایت عدالت و بررسی کارشناسی همراه است.

قید دریافت تسهیلات بانکی نداریم

مدیر عامل بنیاد برکت در خصوص تخصیص تسهیلات به پروژه هایی که وام بانکی دریافت کرده اند، ادامه داد: این قید مطرح نیست و ما با مشارکت 49 درصد در طرح حضور خواهیم داشت.

وی سقف مشارکت را 49 درصد عنوان کرد و افزود: حتی مشارکت 20 درصدی برای طرح سرمایه گذاری به خواست سرمایه گذار اجرا می شود.

نوروزی تصریح کرد: بنیاد برکت در طرح های سرمایه گذاری کلان ورود ندارد و حوزه تمرکز ما بنگاه های اقتصادی خرد و متوسط با رویکرد ایجاد اشتغال در مناطق محروم است.

به گفته مدیر عامل بنیاد برکت کف و سقف تسهیلات 50 و 300 میلیارد ریال است.

وی پذیرش پروژه هایی خارج از محدوده ذکر شده را منوط به نیاز منطقه و توجیه اقتصادی و تصویب بنیاد دانست.