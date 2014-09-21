ابوالقاسم بابايي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی چهار مدرسه بنیاد برکت با 14 کلاس در شهرستان‌های مانه و سملقان، گرمه و جاجرم خراسان شمالی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به این که بهره برداری از این مدارس سي و يکم ماه شهریور ماه جاري با حضور مقامات کشوري به شکل ويدئو کنفرانس انجام می‌شود، اظهار داشت: این مدارس از محل اعتبارات بنیاد برکت در روستاهای زرد و خرتوت شهرستان مانه و سملقان، چارچوبه گرمه و چري شهرستان فاروج احداث شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد برکت که شش سال پیش زیر نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شکل گرفت، برای تحقق رهنمود رهبر معظم انقلاب برای ساخت هزار مدرسه در روستاهای کشور، برنامه ساخت 318 مدرسه در قالب هزار و 387 کلاس درس در 30 استان کشور را در فاز نخست دستیابی به این هدف، قرار داده است.

تاکنون بیناد برکت 21 پروژه مدرسه سازی را در شهرستان‌های خراسان شمالی اجرا کرده که در این راستا در نخستین مرحله دو پروژه که شامل مدرسه پنج کلاسه روستای جعفر آباد شهرستان فاروج و سه کلاسه روستای سوخسوهاشم شهرستان راز و جرگلان بود را اجرا کرد که این دو مدرسه افتتاح شده و اکنون مورد استفاده دانش آموزان منطقه قرار می گیرد.

مرحله دوم فعالیت این بنیاد هشت پروژه را در بر می‌گیرد که شامل مدارس روستاهای باش محله فاروج، خانلق شیروان، استخری شیروان، کلات یاور بجنورد، کلاته محمدعلی پهلوان بجنورد، زرد مانه و سملقان، سارمران اسفراین و چلوی شیروان است.

در مرحله سوم فعالیت های بنیاد برکت در خراسان شمالی، اجرای یک پروژه در روستای خرتوت مانه و سملقان آغاز شد و در مرحله چهارم که شامل مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب می شود؛ ده پروژه‌ سه کلاسه در روستاهای ناوه بجنورد، طراقی ترک بجنورد، چری فاروج، ورق شیروان، اسفید اسفراین، دستجرد صفی آباد اسفراین، چارچوبه گرمه، جوشقان جاجرم، بچه دره راز و جرگلان و حصه گاه مانه و سملقان آغاز شده است.