بنیاد برکت پروژه ای با موضوعیت اجتماعی ندارد/20 طرح در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عارف نوروزی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های بنیاد برکت در اردبیل در خصوص یکی از اهداف تشکیل این بنیاد برای فعالیت های اجتماعی تصریح کرد: برنامه های حوزه اجتماعی این مجموعه فقط ساخت مسجد، مدرسه و حوزه علمیه بوده و برنامه مشخصی در این حوزه اجرا نشده است.

وی افزود: در همین راستا هزار و 358 پروژه زیر بنایی با ارزش 300 میلیارد ریال در سطح کشور اجرا کردیم.

نوروزی با بیان اینکه اولویت بنیاد برکت محرومیت زدایی با اجرای پروژه های اشتغال زا است، بیان داشت: به لحاظ وظایف محدود به حوزه امور اجتماعی ورود نمی کنیم.

مدیر عامل بنیاد برکت معتقد است دستگاه های مختلفی برای امور اجتماعی تعریف برنامه دارند که می توانند نیاز برنامه سازی این حوزه را پاسخ دهند.

وی در ادامه صحبت های خود به بررسی و تصویب پنج طرح سرمایه گذاری در اردبیل اشاره کرد و افزود: تا دو ماه آینده پنج طرح دیگر تصویب می شود.

نوروزی تاکید کرد: انتظار بر این است تا پایان امسال 20 طرح مصوب در اردبیل با قطعیت به فاز اجرایی وارد شود.

وی افزود: تاکنون برای امور زیربنایی از جمله احداث مسجد و مدرسه 25 میلیارد ریال در این استان پرداخت شده و در عین حال پرداخت 15 میلیارد ریال در دستور کار است.

به گفته مدیر عامل بنیاد برکت 75 درصد فعالیت های این مجموعه توانمند سازی اقتصادی است و پروژه هایی از این دست در استان ها دنبال می شود.