قاضی پور:وقت کشی در اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو مرگ دریاچه ارومیه را در پی دارد/لاریجانی:راه استیضاح باز است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی گفت: استیضاح وزیر نیرو مدت هاست که مطالبه بسیاری از نمایندگان است اما با بی توجهی هیأت رئیسه تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه باید مدت‌ها قبل طرح استیضاح وزیر نیرو در مجلس اعلام وصول می‌شد، افزود: امضاکنندگان این طرح زحمات بسیاری کشیده اند اما متأسفانه غفلت وزیر نیرو از مشکلات دریاچه ارومیه و کمبود آب تا کنون به چشم هیأت رئیسه نیامده تا روند استیضاح وی را اعلام وصول کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه جلسه هیأت رئیسه با وزیر نیرو برای بررسی اقدامات انجام شده در خصوص دریاچه ارومیه برگزار شده است تصریح کرد:‌ باید بدانیم تصمیم هیأت رئیسه از وقت کشی و پیگیری نکردن موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه چیست.

وی ادامه داد: یا باید استیضاح وزیر نیرو انجام شود یا دولت باید نسبت به احیای دریاچه ارومیه اقدامات لازم را هر چه سریعتر انجام دهد.

قاضی پور با بیان اینکه طبق قانون هیأت رئیسه باید نسبت به اعلام وصول طرح های واصله اقدام کند افزود: هیأت رئیسه نباید در اعلام وصول طرح ها تعلل کند.

لاریجانی در پاسخ به اخطار قاضی پور گفت: ما در این زمینه اصراری نداریم خودتان خواستید که جلسه ای با وزیر نیرو برگزار کنید و جلسه برگزار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به قاضی پور ادامه داد: شما طرح استیضاحی را به هیأت رئیسه دادید و نظرتان این بود که ما جلسه ای با وزیر نیرو داشته باشیم و چندین بار روند آن را پیگیری کردید که چرا جلسه تشکیل نشده است.

لاریجانی گفت: در جلسه‌ای که با وزیر نیرو و اعضای هیأت رئیسه برگزار شد موضوعاتی از جمله دریاچه ارومیه بررسی شد و نظر وزارت نیرو در خصوص این دریاچه این بود که برای احیای آن با مشکل منابع مالی روبرو هستیم که باید این منابع از طرق مشخص تأمین شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر نتیجه مذکور را قبول دارید که موضوع استیضاح منتفی است افزود: در صورتی که نتایج و صحبت های وزیر نیرو در خصوص مشکلات مالی را قبول ندارید راه برای استیضاح باز است و ما حساسیتی در این خصوص نداریم.

لاریجانی گفت: برگزاری جلسات با وزیر نیرو به خواست نمایندگان استیضاح کننده بوده و ما هم فکر می کنیم برگزاری آن به افزایش تعامل دولت و مجلس در خصوص رفع مشکلات کمک می کند.