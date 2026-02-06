به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر جمعه در آیین بهرهبرداری از خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و مخزن توحید ۲ ارومیه، افزود: نقش واحدهای خدماترسان در ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه زیرساختهای حیاتی بسیار مهم بوده و استمرار تلاشها در این حوزه زمینهساز پیشرفت پایدار استان خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آبی، خاطرنشان کرد: همواره باید احتمال تنش آبی را جدی بگیریم و با برنامهریزی دقیق، اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم تا در فصل گرما با مشکل مواجه نشویم.
استاندار آذربایجانغربی از برنامهریزی برای آبرسانی به ۹۰۰ روستای استان نیز خبر داده و افزود: رفع مشکلات آب شرب روستاها باید در اولویت باشد و نباید حل این مسائل به گرمای تابستان موکول شود.
رحمانی تأکید کرد: دستگاه های متولی موظف هستند در سال جاری با برنامهریزی و اقدام عملی، روند رفع مشکلات حوزه آب شرب بهویژه در مناطق روستایی را تسریع کنند تا خدمات مطلوبتری به مردم ارائه شود.
بهرهبرداری از خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و مخزن توحید ۲ ارومیه
آیین بهرهبرداری از پروژه خط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ و مخزن توحید ۲ ارومیه همزمان با ایامالله دهه مبارک فجر و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.
برای اجرای این پروژه در مجموع حدود ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و پیشبینی میشود محدودهای نزدیک به ۲۲۳ هکتار را تحت پوشش قرار دهد.
ظرفیت مخزن این پروژه ۵ هزار مترمکعب، ظرفیت ایستگاه پمپاژ ۱۲۲ لیتر در ثانیه و طول خطوط انتقال آن حدود ۹.۵ کیلومتر اعلام شده است.
این پروژه با هدف تقویت زیرساختهای تأمین و توزیع آب، ارتقای پایداری شبکه آبرسانی و بهبود خدماترسانی به شهروندان اجرا شده و بهرهبرداری از آن گامی در جهت تقویت زیرساختهای آبرسانی ارومیه و پاسخگویی بهتر به نیازهای رو به رشد شهری خواهد بود.
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