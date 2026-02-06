رایزنی تلفنی وزیر خارجه مصر با همتای انگلیسی درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قاهره الاخباریه، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در گفتگوی تلفنی با همتای انگلیسی خود در مورد تلاشهای انجام شده برای کاهش تنش ها در منطقه گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه مصر بر اهمیت تلاش های هماهنگ منطقه ای و بینالمللی برای دستیابی به ثبات در منطقه تاکید کرد.
همچنین وزیر امور خارجه مصر بر اهمیت حمایت از کمیته ملی مدیریت غزه و استقرار سریع نیروی ثباتبخش بینالمللی برای نظارت بر آتشبس، اهمیت دستیابی سریع به آتشبس بشردوستانه در سودان و آغاز یک روند سیاسی جامع تاکید کرد.
وزیر امور خارجه مصر اولویت ایجاد مسیرهای امن بشردوستانه و تضمین تحویل بدون مانع کمکهای بشردوستانه به مردم سودان را مورد تاکید قرار داد.
وزیر امور خارجه مصر بار دیگر حمایت بیدریغ مصر از احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سودان را مورد تایید قرار داد.
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