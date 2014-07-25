لشگری نايب قهرمان شد/ رضایی به مدال برنز بسنده كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی آزاد جایزه بزرگ فیلا جام حیدر علی اف روز جمعه با حضور 4 نماینده کشورمان در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد.

در وزن 86 کیلوگرم احسان لشگری در دور نخست با نتیجه 11 بر 6 از سد سباستین جزیرزانسکی از لهستان گذشت وی در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر یک از سد ابراهیم یوسبوف از آذربایجان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. لشگری در این مرحله نیز با نتیجه 8 بر 6 الکساندر گوستیف از آذربایجان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار مقابل شامیل کودیا ماگمداف از روسیه 2بر صفر شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در وزن 74 کیلوگرم مرتضی رضایی در دور اول با نتیجه 7 بر صفر آندرزج سوکالسکی از لهستان را شکست داد وی در دور دوم با نتیجه 6 بر 3 از سد اشرف علی اف ازآذربایجان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت وی در این مرحله با نتیجه 6 بر 3 مغلوب جبرئیل حسن اف از آذربایجان شد و به دیدار رده بندی رفت. رضایی در این دیدار با نتیجه 7 بر صفر از سد گامید دژالیلوف از تاجیکستان گذشت و صاحب مدال برنز شد.

در وزن 57 کیلوگرم یونس سرمستی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 9 بر 7 مغلوب رستم آمپار از روسیه شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، سرمستی حذف شد.

در وزن 125 کیلوگرم عبداله قمی در دور نخست با نتیجه 5 بر 3 مغلوب آلن زاسایف از اوکراین شد و با توجه شکست این کشتی گیر در دور بعد، قمی از دور رقابتها کنار رفت.