به گزارش خبرنگار مهر، احسان لشگري پس از شكست ناباورانه در رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد و از دست دادن شانس حضور در رقابتهاي جهاني و بازي‌هاي آسيايي،‌ با ارسال درخواست كتبي به فدراسيون كشتي از شوراي فني تيم هاي ملي خواست تا فرصت دوباره‌اي به او دهند. در تازه‌ترين نشست شوراي فني كه عصر امروز برگزار شد، اين درخواست مورد بررسي قرار گرفت اما در نهايت با درخواست لشگري مخالف شد.

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد برای بررسی درخواست رسمی احسان لشگری امروز (دوشنبه) با حضور اعضاي اين شورا در محل خانه کشتی تهران برگزار شد و تصمیم شورای فنی در مورد درخواست دارنده مدال برنز المپيك لندن به شرح زیر اعلام شد:

"پیرو اعلام درخواست مکتوب جناب آقای احسان لشگری کشتی گیر وزن 86 کیلوگرم کشور مبنی بر اعطاي فرصت مجدد به ایشان برای برگزاری انتخابی مجدد در اين وزن، اعضای شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد به منظور ایجاد انگیزه جهت ادامه تمرینات و حضور موثر وي در کشتی، صرفا با حضور نامبرده در رقابتهای بین المللی جام حیدرعلی اف موافقت نمود.

لازم به توضیح است عملکرد و نتایج حاصل از حضور جناب آقای لشگری در تورنمنت حیدرعلی اف ارتباطی با ارزیابی نهایی کادر فنی و شورای فنی برای انتخاب نهایی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابتهای جهانی و بازی‌های آسیایی نخواهد داشت."

بدين ترتيب با برگزاري مجد رقابتهاي انتخابي براي لشگري و بازگشت احتمالي وي به تركيب تيم ملي كشتي آزاد مخالفت شد و لشگري تنها مي‌تواند براي بازيابي شرايط خود در تورنمنت علي‌اف به ميدان برود.