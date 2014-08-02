اعزام بیش از یک میلیون نفر به مناطق عملیاتی راهیان نور از ابتدای سال ۹۳

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار علی فضلی جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه نشست عالی مسئولان راهیان نور دانش‌آموزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راهیان نور دانش آموزی سال‌هاست که به صورت عمومی و تخصصی در حال اجراست و در سال ۹۳ عزیمت کاروانیان به غرب و شمال غرب کشور از اول اردیبهشت‌ماه آغاز شده است.



وی افزود: تاکنون نزدیک یک میلیون نفر از مردم شریف از مناطق عملیاتی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی دیدن کردند و این حرکت بعد از ماه مبارک و عید سعید فطر نیز در مناطق عملیاتی راهیان نور استمرار دارد.



سردار فضلی تصریح کرد: طی ۶۵ روز آینده، اولین اعزام کاروانیان دانش‌آموز در تاریخ ۱۵ مهرماه انجام می‌شود لذا همایش مشترکی با عزیزان در آموزش و پرورش، بسیج و سپاه همه استان‌ها، جلسات کارشناسی و هماهنگی‌های مقدماتی برای اعزام یک‌میلیون دانش‌آموز انجام شده که آغاز حرکت عظیمی در انسجام و هماهنگی کامل است.



وی افزود: بدین ترتیب ما به استقبال عزیزان دانش‌آموز و برادران و خواهران ارجمندی که مهیای این حرکت می‌شوند، خواهیم رفت.



جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین درباره برنامه‌های مختلف راهیان نور کشور گفت: از فرصت تابستان برای اعزام بخشی از دانش آموزان داوطلب با اجازه اولیاء به مناطق شمال غرب کشور، کردستان و مریوان استفاده کردیم.



سردار فضلی اظهار داشت: امسال در پنجمین سال از اعزام راهیان نور دریایی شهدای خلیج‌فارس، چند ده هزار نفر از دانش آموزان عزیز راهی مناطق دریایی خواهند شد که برای توسعه این کار مساعدت بیشتری برای اعزام باید در نظر گرفته شود.



وی در ادامه گفت: پیشنهاد می‌کنم که هر خانواده معظم که می‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند و یا دانش‌آموز همکلاس یا بچه محل را مهمان و دعوت کند تا همه مردم شریف و خانواده‌های عزیز هوشمند در این امر مقدس مشارکت کنند.



جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید مضاعف بر مسائل ایمنی در سفرهای راهیان نور اظهار داشت: در هماهنگی با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بیشترین ظرفیت برای ۲۵۰ هزار نفر در سال در فضای ریلی در اختیار قرار داده شده که جای تحسین و تقدیر دارد.



وی درباره ارزیابی از اردوی راهیان نور سال گذشته اظهار داشت: نظرات فرزندان و خانواده‌های عزیز در این اثرگذاری فرهنگی مهم است که بعضی از این گزارش‌ها به صورت مستند نظرات دانش آموزان و اولیاء را منعکس می‌کند.



وی افزود: برای همه خانواده‌ها دیدن از نزدیک جبهه و دفاع مقدس و پیاده شدن احکام فضای مقدس و سازنده‌ای است.



سردار فضلی تصریح کرد: راهیان نور حج بصیرتی است و این را از شهید امیر خلبان عباس بابایی شهید بسیجی نیروی هوایی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران به ارمغان داریم که حج خود را در جبهه بجا آورد و برای نیاز جبهه ماند و در روز عید قربان هواپیمای او مورد هجوم دشمن بعثی قرار گرفت و به شهادت رسید.



وی افزود: این سرزمین مجاهدت‌ها و سرزمین مقدسی است برای عزیزانی که پیام مقاومت، ایثار و اینکه خدمت به مردم خدمت به خداست را در جبهه‌ها و از امام خمینی (ره) یاد گرفتیم.



سردار فضلی اظهار داشت: در مورد راهیان نور باید صمیمانه از وزارت آموزش و پرورش، دکتر فانی و دکتر حاجی بابایی و معاونین عزیز در مقاطع مختلف تشکر کنیم.



سردار فضلی تصریح کرد: احساس وظیفه و دین می‌کنیم که در هجمه سنگین دشمن به خنثی کردن این هجمه‌ها و ساختن جوانان عزیز بپردازیم که به مهمانی شهدا بیایند که همه کارشان معامله با خدا بود و هیچ چیز غیر از این نبود.



جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور خاطرنشان کرد: امروز بزرگ‌ترین عملیات فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آحاد مردم شریف، راهیان نور است که باید این فرصت را قدر دانست.