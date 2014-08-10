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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۴۱

فابیوس در نشست مشترک با بارزانی:

فرانسه با مجوز شورای امنیت در عراق دخالت نظامی می کند

فرانسه با مجوز شورای امنیت در عراق دخالت نظامی می کند

وزیر خارجه فرانسه در نشست خبری مشترک با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دخالت نظامی این کشور در عراق را منوط به مجوز شورای امنیت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در نشست خبری با لوران فابیون وزیر خارجه عراق اعلام کرد: به تروریستها اجازه تیره کردن روابط میان اعراب و کردها را نمی دهیم.

وی افزود: پیشمرگان شجاعت کافی برای تحقق پیروزی دارند و به زودی اوضاع را فیصله می دهیم. نیروهای پیشمرگه توان حمایت از اقلیم کردستان را دارد. ما با گروهی تروریسم روبرو نیستیم بلکه با دولت تروریستی مواجه هستیم.

رئیس اقلیم کردستان بیان کرد: ما از فرانسوی ها درخواست دخالت نظامی نکرده ایم.

فابیوس نیز گفـت: دخالت آمریکا مفید بود. فرانسه فعلا در موضوعات بشردوستانه در عراق فعالیت می کند و هنگامی شورای امنیت مجوز صادر کند در عراق دخالت نظامی می کند. هنگامی که شروط انسانی، سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد پیروزی بر سازمان های تروریستی میسر می شود.

کد مطلب 2347164

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