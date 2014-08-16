به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تمرینات آماده‌سازی خود را امروز شنبه پی گرفت. این تمرین از ساعت 18:30 در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار شد که حواشی آن به شرح زیر است:

* از تمرین امروز استقلال حدود 70 تماشاگر دیدن کردند که بعد از شکست برابر سپاهان استقبال نسبتا خوبی بوده است.

* سوژه اصلی تمرین استقلال درگذشت مهدی نفر خبرنگار خبرگزاری فارس و برنامه ورزش و مردم بود که اعضای تیم استقلال درگذشت وی را به خبرنگاران حاضر در تمرین تسلیت گفتند.

* در تمرین امروز هیچ بازیکنی غیبت نداشت و تنها عمران‌زاده و صادقی که از مدتها قبل مصدوم شده‌اند حضور نداشتند.

* سجاد شهباززاده در این تمرین به طور انفرادی دور زمین دوید و در کارهای گروهی شرکت نکرد.

* رضا نعلچگر، حمید ملک احمدی، منصور پورحیدری و رضا رجبی از کنار زمین تمرین آبی‌ها را نظاره گر شدند.

* صحبت‌های پنج دقیقه‌ای قلعه‌نویی با سایر اعضای کادر فنی تیم توجه همه را به خود جلب کرده بود.

* هواداران تیم استقلال از شکست برابر سپاهان ناراحت بودند و از سرمربی تیم خواستند خط دفاعی تیم را مستحکم تر کند. آنها همچنین خواستار شکست تیم سایپا شدند.

* چند کشتی‌گیر به هنگام تمرین تیم استقلال در دور زمین در حال دویدن بودند.

* بعد از حرف‌های 15 دقیقه‌ای قلعه نویی، بازیکنان استقلال زیر نظر زرینچه اقدام به گرم کردن کردند و پس از آن به بازی آقا وسط پرداختند. بازیکنان اصلی تیم در ادامه کار به بازی تنیس فوتبال پرداختند اما بقیه بازیکنان در یک نیمه زمین به بازی درون تیمی پرداختند که محمود فکری این تمرین را زیر نظر داشت و قلعه‌نویی هم بر آن نظارت کرد.