امید ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار این هفته استقلال با سایپا با بیان مطلب فوق اظهار کرد: مقابل سایپا دیدار سختی داریم. با توجه به نتیجه هفته گذشته و شکست برابر سپاهان باید سه امتیاز این بازی را کسب کنیم تا از تیم‌های صدر جدول فاصله نگیریم و هم شرایط روحی بهتر از هفته گذشته شود.

وی افزود: هدف‌مان این است تا با پیروزی برابر سایپا خودمان را برای برد در مسابقات بعدی آماده کنیم.

هافبک تیم فوتبال استقلال با اشاره به تیم سایپا خاطرنشان کرد: سایپا یک تیم جوان و پر انگیزه است. هرچند سایپا تا الان بردی نداشته است ولی آنها نمی‌خواهند جلوی استقلال دست خالی برگردند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه زمان کمی تا بازی با سایپا در اختیار داشتیم، قلعه نویی بیشتر روی مسائل روحی و روانی کار کرده است. سرمربی تیم با بازیکنان خیلی صحبت کرد تا ما را از لحاظ روحی برای بازی با سایپا آماده کند.

ابراهیمی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه بازیکنان جدیدی به تیم استقلال اضافه شده‌اند برای هماهنگی نیاز به زمان بیشتری داریم ولی هواداران مطمئن باشند به شرایط آرمانی بر می‌گردیم و می‌توانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلایل شکست برابر سپاهان هم یادآور شد: بازی را خوب شروع کردیم و توانستیم به گل هم برسیم اما شاید همین عدم هماهنگی بازیکنان جدید با بازیکنان قدیم باعث شد به آنچه که می‌خواستیم نرسیم ولی من به شخصه اعتقاد دارم این شکست یک تجربه بسیار خوب برای ما بود تا هم در طول بازی هوشیارتر باشیم و همان چیزی را که سرمربی از ما می‌خواهد انجام دهیم.

هافبک تیم فوتبال استقلال در پایان گفت: امیدوارم هواداران برای بازی با سایپا ما را تنها نگذارند و با حضور در ورزشگاه استقلال را در رسیدن به پیروزی کمک کنند.