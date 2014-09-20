تردید افشارزاده برای کاهش قرارداد بازیکنان و کادر فنی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اخطار سازمان لیگ به استقلال و سپاهان به دلیل بالا رفتن از سقف قراردادها، این دو باشگاه قول شفاهی دادند و حتی مدارکی هم ارائه کردند که رقم قرارداد ها را کم کنند و از میزان دستمزد بازیکنانشان می کاهند اما در هر دو باشگاه مقاومتی برای کسر قراردادها در میان بازیکنان دیده شده که این موضوع تاکنون کم کردن دستمزدها را غیر ممکن کرده است.

بهرام افشارزاده سه هفته قبل اعلام کرد که دستمزدها و قراردادها را کاهش می دهد اما تا این لحظه هیچکدام از بازیکنان با این اقدام موافقت نکرده اند و به این ترتیب به نظر می رسد مدیرعامل استقلال در بن بست گرفتار شده است.

اولین نشانه های اعتراض صریح به این موضوع پس از شکست تیم امیر قلعه نویی از فولاد خودش را نشان داد آنجا که محمد قاضی اعلام کرد معنای "کسر قرارداد را نمی فهمد"، اعتراض قاضی در واقع شروع مخالفت در رسانه ها توسط بازیکنان بود که انجام شد و گمان آن می رود که در صورت اجرای واقعی این موضوع مخالفت با این اتفاق همه گیر شود.

به همین دلیل افشارزاده فعلا و پس از دو شکست سعی دارد این اتفاق را اجرایی نکند چرا که معتقد است این دستور می تواند همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد و استقلال را به حاشیه بکشاند.

طبق شنیده‌ها بازیکنان زیادی در استقلال هستند که با این موضوع مخالفت کرده‌اند و تاکنون اجازه کسر قرارداد را به باشگاه خود نداده‌اند و در پاسخ اعلام کرده‌اند که اگر از اول می‌دانستند، به پیشنهادهای دیگرشان از ایران و حوزه خلیج فارس پاسخ مثبت می دادند، باید دید افشارزاده که لای منگنه سازمان لیگ و بازیکنانش است نهایتا چه تصمیمی برای خروج از این وضعیت می گیرد چرا که در صورت عدم کسر قرارداد استقلال جریمه و محروم از جذب بازیکن در نیم فصل می شود و در صورت اجرای این قرارداد هم این تیم به سمت حاشیه حرکت می کند.