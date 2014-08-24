درباره 27 هزار پرونده اظهارنظر قضایی کردم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در مراسم معارفه خود به عنوان معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در امور محوله سعی کردم وقت زیادی را بگذارم تا کارها زمین نماند. در این مدت دو کار ویژه در دادستانی کشور انجام شد.

وی افزود: پرونده های مواد مخدر و کارگروه مصادیق مجرمانه دو اقدامی بود که در پنج سال گذشته در دادستانی کل کشور به آن رسیدگی شد. در پنج سال گذشته تمام پرونده های مواد مخدر در دادستانی کل رسیدگی شد.

دادستان سابق کشور خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته به 25 هزار و 327 پرونده شخصا رسیدگی کرده و اظهارنظر قضایی کردم. همچنین درباره هزار و 760 پرونده درخصوص اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 اظهارنظر قضایی کردم.

وی افزود: پرونده هایی که در هیات عمومی دیوان عالی رسیدگی می شد را با دقت می خواندم و سعی می کردم حقی از کسی ضایع نشود.

وی به تاسیس معاونت نظارت اشاره کرد و گفت: در این دوره معاونت نظارت در دادستانی تاسیس شد و 31 استان بررسی و گزارش آن تهیه شد. چهار استان نیز برای دومین دور بررسی شدند.