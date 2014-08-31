به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، محمود الزهار یکی از رهبران برجسته جنبش حماس در جریان دیدار با اهالی شهر رفح در جنوب نوارغزه اظهار داشت: فلسطینی ها درباره گزینه مقاومت با یکدیگر متحد هستند و متحد باقی خواهند ماند.

وی با بیان این مطلب افزود: ملت فلسطین در راه میهن و یاری رساندن اسلام هزاران شهید و زخمی داده است و سلاح ما متوجه اسرائیل خواهد بود و جانمان را فدای فلسطین خواهیم کرد.

الزهار در ادامه گفت: آینده از آن مقاومت فلسطین است، اسرائیل در جنگ 51 روزه غزه از نظر سیاسی و نظامی شکست خورد. مرحله آینده در رابطه با گزینه مقاومت و بازسازی نوارغزه مرحله جدیدی برای فلسطینی ها محسوب می شود.

گروه های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی هفته گذشته با نظارت مصر آتش بس فراگیر را امضا کردند. به موجب این آتش بس، درگیری ها متوقف شد و بر لزوم بازگشایی گذرگاه های میان نوارغزه و رژیم اسرائیل تاکید شد.

در جریان جنگ اخیر غزه که حدود 2 ماه به طول انجامید دو هزار و 147 فلسطینی شهید و بیش از 11 هزار نفر زخمی شدند. همچنین هزاران منزل در این منطقه تخریب شد.