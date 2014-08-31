  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۵

محمود الزهار:

فلسطینی ها درباره گزینه مقاومت با یکدیگر متحد هستند

فلسطینی ها درباره گزینه مقاومت با یکدیگر متحد هستند

یکی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد که فلسطینی ها درباره گزینه مقاومت با یکدیگر متحد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، محمود الزهار یکی از رهبران برجسته جنبش حماس در جریان دیدار با اهالی شهر رفح در جنوب نوارغزه اظهار داشت: فلسطینی ها درباره گزینه مقاومت با یکدیگر متحد هستند و متحد باقی خواهند ماند.

وی با بیان این مطلب افزود: ملت فلسطین در راه میهن و یاری رساندن اسلام هزاران شهید و زخمی داده است و سلاح ما متوجه اسرائیل خواهد بود و جانمان را فدای فلسطین خواهیم کرد.

الزهار در ادامه گفت: آینده از آن مقاومت فلسطین است، اسرائیل در جنگ 51 روزه غزه از نظر سیاسی و نظامی شکست خورد. مرحله آینده در رابطه با گزینه مقاومت و بازسازی نوارغزه مرحله جدیدی برای فلسطینی ها محسوب می شود.

گروه های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی هفته گذشته با نظارت مصر آتش بس فراگیر را امضا کردند. به موجب این آتش بس، درگیری ها متوقف شد و بر لزوم بازگشایی گذرگاه های میان نوارغزه و رژیم اسرائیل تاکید شد.

در جریان جنگ اخیر غزه که حدود 2 ماه به طول انجامید دو هزار و 147 فلسطینی شهید و بیش از 11 هزار نفر زخمی شدند. همچنین هزاران منزل در این منطقه تخریب شد.

کد مطلب 2360875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها