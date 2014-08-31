امنیت شهرستان دشتی مطلوب است/ افزایش 503 درصد کشفیات مواد مخدر 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرمهرجو صبح یکشنبه در نشست با فرمانده و پرسنل نیروی انتظامی شهرستان دشتی اظهار داشت:پرسنل نیروی انتظامی در راستای برقراری نظم وامنیت در سطح شهرستان با اخلاص وصداقت در حال انجام ماموریت هستند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهند ورزید.

وی با اشاره به اینکه امنیت وسلامتی دو نعمت ارزشمند است افزود:وقتی جامعه ای دچار ناامنی می شود بار سنگین نظم و امنیت بر دوش مامورین زحمت زکش نیروی انتظامی است.

مهرجو ادامه داد:نیروی انتظامی با وظایف و ماموریتهای بسیار گسترده ای مواجه است و توانسته اند در این عرصه موفق باشد.

وی با بیان اینکه امنیت شهرستان دشتی مطلوب است خاطر نشان کرد: در حال حاضر با تلاشهای صورت گرفته مامورین نیروی انتظامی امنیت شهرستان مطلوب است و رضایت عمومی حاصل شده است.

افزایش 503 درصد کشفیات مواد مخدر در دشتی

مهرجو با تاکید بر اینکه در جامعه پلیس مظهرآرامش و امنیت است گفت:به حمد الله عملکرد نیروی انتظامی شهرستان در بین مردم باعث ارتقا احساس آرامش و سطح امنیت شده است.

وی امنیت را بر پایه مردم عنوان کرد و گفت:رمز موفقیت ماموریتهای محوله در جلب اعتماد عمومی است .

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دشتی نیز گفت:در 5ماهه اول سال جاری در بحث کشفیات انواع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش عملکرد داشته ایم.

سرهنگ رهام رضایی افزود:این کشفیات در راستای کشف انواع سرقت به خصوص سرقتهای مسلحانه،سیم برق،احشام،موتور سیکلت،خودرو وغیره است.

وی ادامه داد:در کشفیات انواع مواد مخدر در 5ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 503 درصد افزایش داشته است.