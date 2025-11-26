سردار حسن پور: برخورد با متخلفان اقتصادی در گیلان با جدیت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه که با حضور مسئولان محلی، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان، اصحاب رسانه و جمعی از مردم برگزار شد با قدردانی از تلاش‌های فرمانده پیشین و ارائه گزارشی از وضعیت امنیتی شهرستان و استان، بر ضرورت حفظ و تقویت امنیت به عنوان زیربنای توسعه تأکید کرد.

وی در این مراسم امنیت را از نعمت‌های بزرگ الهی و شرط اصلی پیشرفت کشور دانست و گفت: امروز امنیت کشور مرهون خون پاک شهداست و باید قدردان این نعمت باشیم.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به جایگاه امنیت افزود: حافظان امنیت اگر نباشند، شرارت و ناامنی جای خود را باز می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی با ارائه گزارشی از عملکرد انتظامی استان در ۸ ماه گذشته از سال جاری اظهار داشت: در این مدت بیش از دو میلیون تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از ابتدای سال ثبت شده که ۴۲۴ هزار تماس منجر به عملیات شده است.

سردار حسن پور با اعلام اینکه در حوزه پیشگیری از سرقت، آمار وقوع سرقت ۱۶ درصد کاهش و ۷۶ درصد سرقت‌ها کشف شده است اذعان داشت: در حوزه مواد مخدر، بیش از ۳ تن و ۶۸۳ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت بیش از ۵۵۰۰ نفر از اراذل و اوباش احضار و ۱۲۰۰ نفر دستگیر شده‌اند، برخورد با هنجارشکنان و متخلفان امنیتی و اقتصادی را از اولویت‌های جدی پلیس عنوان کرد و با اشاره به کشفیات گسترده کالای قاچاق در استان گیلان گفت: ارزش ریالی کشفیات قاچاق در استان از ۱۳۱ همت عبور کرده و مقابله با مجرمان اقتصادی با جدیت ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات سرهنگ رضا شمسایی در دوره مسئولیت ۳۳ ماهه خود در آستانه اشرفیه، از سرهنگ رحمانی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان نام برد و گفت: سرهنگ رحمانی از افسران میدانی، دغدغه‌مند و اهل تعامل است. انتظار داریم با روحیه جهادی و میدانی، اولویت‌های امنیتی شهرستان را با جدیت دنبال کند.

وی در پایان مشارکت مردمی، همکاری دستگاه‌های شهرستان و همراهی رسانه‌ها را رمز موفقیت در تأمین امنیت پایدار دانست و در پایان برای همه حاضران آرزوی سلامتی و توفیق کرد.