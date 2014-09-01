به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دره شهر در 120 کیلومتری شهر ایلام در جنوب مرکز استان قرار دارد که به عنوان یک شهر مهم باستانی به شمار می رود چرا که اولین شهر ساسانی محسوب می شود.

وجود آثار تاریخی مهمی مثل شهر تاریخی سیمره، پل تاریخی گاومیشان، تنگه بهرام چوبین و.. نشان می دهد این شهرستان از قدمت بالایی برخوردار و در زمانهای گذشته نیز مورد توجه بوده است.

این شهرستان هم اکنون با جمعیت 70 هزار نفری خود از مشکلات مهمی مثل بیکاری و نبود صنایع مهم رنج می برد ولی در عین حال دارای ظرفیتهای مهمی مثل تولید خیار با کیفیت، محصولات کشاورزی مختلف، برنج و... است.

دره شهر از معدود شهرستانهای استان ایلام است که روند صنعتی شدن را طی کرده و هم اکنون شهرک صنعتی این شهرستان نیز فعال است.

شهرستان دره شهر قطب اول معدن ایلام

مریم شادیوند فرماندار شهرستان دره شهر به خبرنگار مهر می گوید: شهرستان دره شهر 900 کیلومتر مربع وسعت دارد و شهرستان ما به سمت صنعتی شدن گام بر می دارد و در گام های اول صنعتی شدن است.

شادیوند افزود: برنامه های اولویت دار ما در زمینه صنعت، جذب سرمایه گذاران خصوصی است.

وی تصریح کرد: دره شهر در بسیاری شاخص ها از میانگین استان بالاتر است و این به علت ظرفیت های بالای منطقه در بخش های گوناگون از جمله کشاورزی، گردشگری و صنعت است و شهرک صنعتی دره شهر نیز از رشد و توسعه مناسبی برخوردار بوده و اکنون واحدهای صنعتی فراوانی در آن فعال است

شادیوند اظهار داشت: انبار ذخیره سوخت و نفت و گاز بزرگترین ذخایر ما در استان به شمار می رود.

وی اضافه کرد: بیش از 28 هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی در شهرستان دره شهر داریم و در آینده نه چندان دور ایستگاه پمپاژ ارمو در شهرستان با آبی کردن زمین های منطقه به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: امسال از محل اعتبارات عمرانی 17 میلیارد تومان به شهرستان تخصیص یافته که با تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری عمران شهری و روستایی و توسعه بخش کشاورزی و توجه به ضرورت توسعه بخش فرهنگی در اولویت قرار گرفته است.

شادیوند افزود: هشت میلیارد تومان آن اعتبارات سفر ریاست جمهوری است و حدود 5 میلیارد تومان به پروژه های آبرسانی شهری و روستایی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: اولویت ما با پروژه هایی است که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

شادیوند اظهار داشت : پارک امید را در شهرستان دره شهر استارت خواهیم زد.

وضعیت کارخانه های شهرستان و تولید

وی ادامه داد: شهرستان دره‌شهر با یک شهرک صنعتی و 17 واحد تولیدی فعال یکی از مناطق استان برای تولید محصولات زراعی بوده و در این رابطه وضعیت مطلوبی داشته به نحوی که 28 هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی در این شهرستان وجود دارد.

وی افزود: کارخانجات تولیدی نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند تا بتوانند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز موفق عمل کنند.

فرماندار دره شهر تصریح کرد: دولت باید از این فرصت استفاده کند و به فکر افزایش تولید و صادرات باشد چراکه این امر سبب افزایش ارز آوری می شود.

وی تصریح کرد: کارخانه سازه های فلزی شهرستان دره شهر با ظرفیت تولید سالانه سه هزار تن سازه فلزی با جدیت در حال فعالیت است. این کارخانه علاوه بر تامین نیاز داخلی شهرستان محصولات خود را به استان های مجاور نیز عرضه می کند.

این مسئول افزود: زیتون دره شهر به سبب شرایط مناسب آب و هوایی و زمین های مرغوب کشاورزی از مرغوبیت بالایی برخوردار است و به همین علت بازرگانان و سرمایه گذاران اسپانیایی برای مشارکت در تولید آن اعلام آمادگی کرده اند.

وی بیان داشت: در حال حاضر نزدیک به 60 درصد فرشهای تولیدی در استان ایلام در شهرستان دره شهر تولید می شود و روانه بازار می شود و این شهرستان با توجه به ظرفیتهای موجود در بحث قالی بافی می تواند کارگاه فرش در کشور شود.

وی تصریح کرد: در شهرستان دره شهر سالانه 170 هزار تن تولیدات محصولات کشاورزی داریم که از این میزان 120 هزار تن یعنی بیش از 70 درصد آن از محصولاتی است که در حاشیه رودخانه سیمره تولید می شود و 20 هزار تن محصول باغی و کشاورزی با بهره برداری از طرح ایستگاه پمپاژ ارمو شهرستان دره شهر به تولید سالانه این شهرستان اضافه شده به طوری که تولید محصولات دره شهر به 187 هزار تن خواهد رسید.

شادیوند اظهار داشت: شهرستان دره شهر با پنج هزار و 300 هکتار اراضی آبی بیش از سه هزار و 300 هکتار آن توسط رودخانه سیمره مشروب سازی می شود.

وی افزود: شهرستان دره شهر دارای بیش از 28 هزار هکتار اراضی قابل کشت بوده که رودخانه سیمره بعنوان پرآب‌ترین رود استان با 90 کیلومتر طول در حوزه این شهرستان به لحاظ آبیاری اراضی و رونق محصولات کشاورزی بسیار حائز اهمیت است