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۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۴۶

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه در بازار 947 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 947 هزار و 500 تومان، نیم سکه 475 هزار و 500 تومان، ربع سکه 267 هزار تومان و سکه گرمی 172 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 800 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1277 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3153 تومان، هر یورو را 4160 تومان، هر پوند را 5220 تومان و هر درهم امارات را 860 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 947500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 947500
نیم سکه 475500
ربع سکه 267000
گرمی 172000
هر گرم طلای 18 عیار 96800
نوع ارز  
دلار 3153
یورو 4160
پوند 5220
درهم 860

 

 
کد مطلب 2362641

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