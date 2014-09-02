به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه در بازار 947 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 947 هزار و 500 تومان، نیم سکه 475 هزار و 500 تومان، ربع سکه 267 هزار تومان و سکه گرمی 172 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 800 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1277 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3153 تومان، هر یورو را 4160 تومان، هر پوند را 5220 تومان و هر درهم امارات را 860 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت ها به تومان)