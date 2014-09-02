تسلیت سرپرست وزارت علوم به مناسبت درگذشت کاتوزیان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پيام تسليت محمد علي نجفي به شرح ذيل است:

انا للّه و انا الیه راجعون

درگذشت استاد اندیشمند، حقوقدان برجسته و پدر علم حقوق ایران روانشاد دکتر ناصر کاتوزیان موجب تالم و تاثر شد. این ضایعه را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، فرزندان و خاندان ایشان و همه سوگواران تسلیت می گویم.

دانش گسترده، قلم توانا و داشتن روحیه پژوهش و تحقیق که با طبع بلند و عزت نفس و آزادگی همراه بود، از آن استاد فرزانه چهره ای معیار در عرصه علم حقوق به یادگار گذاشت و بدون شک تلاش های ارزشمند و خدمات ارزنده علمی، آموزشی و پژوهشی وی که زمینه های رشد و تعالی این علم را به ارمغان آورده است، بزرگترین میراث ماندگار ایشان محسوب می شود.

وی یکی از نویسندگان اصلی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله استادان عالی رتبه ایران عزیز بود که خالصانه و عاشقانه، سال های مدید عمر شریف خود را در جهت تحقق عدالت و اندیشه اعتلای علمی میهن عزیزمان مصروف داشت و منشاء آثار و برکات فراوان شد.

نام و یاد شادروان دکتر ناصر کاتوزیان به عنوان چهره ای ماندگار در ذهن و دل ملت بزرگوار ایران همیشه باقی خواهد ماند.

نظام علمی و دانشگاهی کشور خود را موظف به پاسداشت نام و آیین علمی این استاد ممتاز و بلند همت و خستگی ناپذیر دانشگاه تهران می داند و امید دارد که علم حقوق بیش از پیش بتواند به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.

خداوند متعال روح بلندش را با اولیاء الله و بزرگان محشور بگرداند.

