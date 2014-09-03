به گزارش خبرگزاری مهر، موزه عزت الله انتظامی همزمان با آغاز پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی به صورت رسمی افتتاح و میزبان این دوره از جشنواره خواهد بود.

مجید جوزانی مدیر موزه انتظامی با اعلام این مطلب گفت: موزه انتظامی در منطقه یک تهران واقع شده و با توجه به پراکندگی مکان‌های فرهنگی و هنری پایتخت، این منطقه از سرانه فضاهای فرهنگی کمی برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن موزه در منطقه یک، مذاکراتی با مرضیه برومند دبیر جشنواره و ستاد برگزاری جشنواره نمایش عروسکی داشتیم و از آنها خواستیم که موزه در زمان برگزاری فستیوال مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

جوزانی همچنین به طراحی و معماری موزه اشاره کرده و یادآور شد: موزه عزت الله انتظامی از یک طراحی زیبا و منحصر به فردی برخوردار است و حضور موزه و نام استاد نیز باعث می شود که هنگام بهره برداری موزه با کیفیت ویژه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد و چه چیزی بهتر از برگزاری این دوره از جشنواره نمایش عروسکی.

وی در ادامه هدف شهرداری تهران از احداث و ساخت مکانهای هنری و فرهنگی، استفاده شهروندان عنوان کرد و افزود: ارتقای کیفیت زندگی، توسعه فرهنگ شهروندی و ارتقای هنر در پایتخت از دیگر اهداف شهرداری تهران است.

جوزانی جشنواره نمایش عروسکی را بهترین فرصت خوانده و تصریح کرد: به دلیل ذات پاک هنر نمایشی، موزه انتظامی می تواند بهترین میزبان این دوره از جشنواره باشد.

ساخت موزه انتظامی یکی از پروژه های فرهنگی و هنری مرکز توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران است که به صورت آزمایشی بهره برداری آن آغاز شده و قرار است همزمان با آغاز پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی به صورت رسمی افتتاح شود.

کاخ گلستان به جمع میزبانان جشنواره نمایش عروسکی پیوست

کاخ گلستان در زمان برگزاری جشنواره نمایش عروسکی، میزبان گروه‌های نمایشی ایرانی و بخش بین‌الملل خواهد بود.

در جلسه‌ای که با حضور مرضیه برومند دبیر جشنواره، پیمان شریعتی مدیر اجرایی و مجید جوزانی مدیر موزه انتظامی، با پروین ثقه الاسلام مدیریت کاخ گلستان و سامان خلیلیان مدیر فرهنگی- هنری کاخ گلستان برگزار شد، قرار است مجموعه کاخ گلستان در روزهای برگزاری جشنواره میزبان گروه‌های نمایشی این دوره از جشنواره باشد.

مرضیه برومند در این جلسه عنوان کرد: طی گفت وگویی که با خانم ثقه الاسلام و مسعود سلطانی‌فر مدیر میراث فرهنگی برای همکاری میان جشنواره و میراث فرهنگی انجام شد، قرار شد برای همکاری‌های بیشتر علاوه بر محوطه باز کاخ گلستان، دو نگارخانه این مجموعه در روزهای برگزاری جشنواره پذیرای مهمانان جشنواره و آثار هنرمندان در بخش عکس و پوستر باشد.

در حاشیه این جلسه علاوه بر مرضیه برومند و عوامل ستاد اجرایی جشنواره، مرضیه محبوب و حمید جبلی نیز با حضور در مجموعه، از نگارخانه‌های کاخ گلستان دیدن کردند.

سالن‌های میزبان پانزدهمین جشنواره تئاتر عروسكی مشخص شدند

مجموعه تئاترشهر با پنج تالار اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و كارگاه نمایش در كنار تالارهای فردوسی، حافظ، فرهنگسرای بهاران، میزبان‌های این دوره از جشنواره هستند.

همزمان با برپایی این دوره از جشنواره، موزه استاد انتظامی و سینما تئاتر البرز نیز افتتاح می‌شوند.

موزه عزت‌الله انتظامی كه در منزل شخصی این هنرمند راه‌اندازی شده است، دارای یک سالن تئاتر است كه میزبان بخشی از آثار پانزدهمین جشنواره تئاتر عروسكی خواهد شد.

همچنین سینما تئاتر البرز در پردیس سینمایی كوروش راه‌اندزی شده است كه با میزبانی جشنواره تئاتر عروسكی، فعالیت رسمی خود را آغاز می‌كند.

پانزدهمین جشنواره تئاتر عروسكی با دبیری مرضیه برومند 22 تا 29 شهرویور ماه در تهران برگزار می‌شود.



