نمایش مشترک ایران و کردستان عراق در جشنواره عروسکی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش آیینی عروسکی «هیوا» برگرفته از آیین طلب باران و داستان فولکلور «بوکه وارانه» یا «عروس باران» شده است که به شکل آواز و آواهای کردی، اجرا می‌شود.

این نمایش که کاری از گروه «په پوله» است از سربست احمد محمد به عنوان مشاور کارگردان، نجیم حسنی به عنوان مشاور موسیقی فولکلور استفاده کرده است. هدیه آزاده، ندا ایزدی، بیتا بهارلو، افشین زعیم، گلنوش طاهری، سامان فرشیدنیا و غزاله مرصوصی، علی وجدانی به عنوان بازی‌دهنده در نمایش «هیوا» حضور دارند.

از سایر عوامل نمایش می‌توان به سرگل اسلامی به عنوان دراماتورژ، هادی سپنجی به عنوان شاعر، صلاح الدین مولودی تهیه‌کننده، محمد جمیل خالدی خواننده، ندا ایزدی، بیتا بهارلو، آرام رحیم، گلنوش طاهری، نوگل طاهری و صبا مولودی به عنوان سازندگان عروسک، ندا ایزدی، آرام رحیم و صبا مولودی و قاسم رحمتی به عنوان سازندگان دکور مژگان طاهرزاده، مرجان طاهرزاده و بهیه طاهرپور در مقام طراحی و دوخت لباس، مریم محمدی به عنوان روابط عمومی، رحمان هوشیاری، محمد فتاح و جمال کریم به عنوان همکاران روابط بین‌الملل و در نهایت معین محمودی در مقام طراح پوستر و بروشور اشاره کرد.

پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی به دبیری مرضیه برومند از 22 تا 29 شهریور ماه در تهران برگزار می شود.