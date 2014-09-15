رسول نجفیان که با نمایش «زال و سیمرغ» در جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک حضور دارد، درباره انتخاب بازیگران این نمایش به خبرنگار مهر گفت: نمایش «زال و سیمرغ» با حضور نوجوانان و جوانان منطقه جنوب غرب تهران در جشنواره تئاتر عروسکی حضور دارد. بازیگران این نمایش طی یک فراخوان از میان 100 نفر علاقمند به تئاتر انتخاب شدند. با هنرجویان علاوه بر این نمایش تمرین های مختلف بدن و بیان هم انجام دادم تا به خوبی برای اجرای یک اثر نمایشی آماده شوند.

وی افزود: این نمایش 50 بازیگر دارد که نیمی از آنها دختر و نیمی از آنها پسر هستند. بسیاری از این افراد آشنایی با تئاتر نداشتد و حتی برخی از آنها تا به حال نمایشی را روی صحنه ندیده بودند اما زمانی که اشتیاق و علاقه این بچه ها را دیدم ترجیح دادم که چند کار دیگر را که به من پیشنهاد شده بود، رد کنم تا فرصت کافی برای اجرای این نمایش داشته باشم. خوشحالم که زحماتم برای اجرای این نمایش نتیجه داده است.

نجفیان درباره موضوعی که در نمایش «زال و سیمرغ» مطرح می شود، توضیح داد: «زال و سیمرغ» یکی از قدیمی ترین متون کهن ما در نقد نژادپرستی است. فردوسی چندصدسال قبل این مسئله را به درستی در داستان زال و سیمرغ و زال و رودابه به تصویر کشیده است.

این بازیگر سینما و تلویزیون یادآور شد: این اثر نمایشی با ساختار شمایل‌گردانی، همخوانی، همسرایی و عروسک‌های ماسکه به صحنه می رود. در حقیقت شیوه اجرایی تازه ای در این کار ارائه می شود و من به عنوان روایتگر و نقال پشت سر بازیگران اصلی به ایفای نقش می پردازم. همچنین این نمایش اثری موزیکال است که به صورت نثر و استفاده از ابیات شاهنامه اجرا می شود.

بازیگر سریال «شاهگوش» با ابراز ناراحتی از اینکه اجرای این نمایش محدود به چند اجرا در جشنواره شده است، عنوان کرد: حیف است که کار این نمایش با چند اجرا به پایان برسد چون بچه های گروه عشق و علاقه زیادی به این کار دارند و نکته دیگر اینکه آثاری با محتوای اسطوره یا تاریخی که بیانگر پیشینه ادبیاتی ما ایرانیان است باید امکان معرفی و اجرا داشته باشند و مورد حمایت قرار گیرند.

وی ادامه داد: در سالهای دور 95 درصد مردم بیسواد بودند اما همه آنها در قهوه خانه ها و دورهمی هایشان شاهنامه، مولانا، سعدی و حافظ می خواندند و تمام ابیات آنها را از حفظ بودند. حتی مردم ما در گذشته ضرب المثل هایی را که نقل می کردند از شاهنامه فردوسی بوده است و از اتفاقات و داستانهایی که می خواندند درس می گرفتند. خود من درست زمانی را به یاد دارم که برای اولین بار در داستان رستم و سهراب دروغ گرفتن رستم به سهراب را شنیدم که این کار تاثیر زیادی بر من گذاشت. متاسفانه الان 95 درصد مردم ما باسواد هستند اما نه مولوی را می شناسند و نه شاهنامه را.

نجفیان اظهار کرد: من نمایشهایی از این دست چون «بیژن و منیژه» و «رستم و سهراب» را با سختی و مضیقه مالی به صحنه بردم و حتی به خاطر اجرای یکی از این نمایشها ماشینم را فروختم. کار من را بزرگان شاهنامه شناس تایید کرده بودند چون من 30 سال است زندگی‌ام را روی شاهنامه گذاشته و کلمه به کلمه از اشعار فردوسی را مورد تحقیق و بررسی قرار دادم. تلاش کردم در اجرای آثار فردوسی آنها را به درستی دراماتیزه و طراحی متن کنم اما تا زمانی که از امثال این آثار مورد حمایت قرار نگیرند ما نمی توانیم تاریخ کشورمان را حفظ کنیم.

خواننده ترانه «رسم زمونه» با تشکر از مرضیه برومند دبیر جشنواره تئاتر عروسکی یادآور شد: از لطف خانم برومند ممنونم که امکان اجرای این نمایش را در فرهنگسرای بهاران برای من فراهم کرد. البته من پیش از انقلاب هم با هنرمندان این منطقه آشنا بودم و با آنها کار می کردم. از شهرام کرمی، مرضیه برومند، تقی نژاد مدیر فرهنگسرای بهاران و همچنین خانم حسین پور روابط عمومی و آقای سالارپور قائم مقام این فرهنگسرا سپاس ویزه دارم چون بدون حضور آنها امکان اجرای این نمایش فراهم نمی شد.

وی در پایان صحبتهایش درباره اجرای عمومی این نمایش توضیح داد: با صحبتهایی که خانم برومند با حسین طاهری مدیر کل هنرهای نمایشی انجام داده قرار است امکان اجرای عمومی این نمایش در شمال شهر یعنی محوطه باز پارک قیطریه و البته مجموعه تئاتر شهر فراهم شود اما امیدوارم این کار مورد حمایت مالی هم قرار بگیرد چون ما گروه پرجمعیتی داریم و تنها هزینه حمل و نقل وسائل به مکانی دیگر زیاد خواهد بود.

نمایش «زال و رستم» با طراحی، نویسندگی و کارگردانی رسول نجفیان 23،24 و 25 شهریور ماه در فرهنگسرای بهاران اجرا می‌شود.