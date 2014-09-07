به گزارش خبرگزاری مهر، دو کشور ارمنستان و صربستان به ترتیب با نمایش‌های «داستان یک گرگ» و «آن دور‌ها» به جشنواره بین المللی نمایش عروسکی می‌آیند.

در این دوره از جشنواره کشور ارمنستان با نمایش «داستان یک گرگ» حضور خواهند داشت. این نمایش توسط کمپانی «میموس» به ایران آورده می‌شود. نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی نونه جرباشیان بوده و این نمایش برای گروه سنی کودک روی صحنه خواهد رفت.

داستان این نمایش درباره گرگی، تنها، خسته، غمگین و بخصوص گرسنه ای است که نمی‌تواند شکار کند، و آرزو می کند...

همچنین کشور صربستان نیز با نمایش «آن دور‌ها» در این دوره از جشنواره حضور دارد. این نمایش نیز توسط کمپانی نمایش عروسکی «باج کاملا» و به نویسندگی وکارگردانی آملا واسنویچ اجرا خواهد داشت.

این نمایش داستانی عاشقانه راجع به مردی است که برای پیدا کردن عشق زندگیش به سفر می‌رود و در راه به همه شهرهای صربستان سفر می‌کند....

پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک به دبیری مرضیه برومند از 22 تا 29 شهریور در تهران برگزار می‌شود.

اسامی راه یافته به نمایشگاه عکس اعلام شد

اعضای هیات انتخاب متشکل از ابراهیم حقیقی، میترا محاسنی و عزیز ساعتی از میان آثار رسیده به دبیرخانه 38 اثر از 15 عکاس تئاتر را برای شرکت در نمایشگاه عکس انتخاب کردند.

طی جلسه ای که اعضای هیات انتخاب عکس متشکل از ابراهیم حقیقی، میترا محاسنی و عزیز ساعتی با حضور مرضیه برومند دبیر جشنواره و حمید جبلی دبیر نمایشگاه این دوره از جشنواره داشتند، 15 عکاس به بخش نهایی راه یافتند.

اعضای هیات انتخاب، از میان 115 اثر رسیده به دبیرخانه 38 اثر را انتخاب کردند. در این دوره از نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره نمایش عروسکی، 15 عکاس حضور خواهند داشت.

اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره بین المللی نمایش عروسکی به شرح ذیل است:

پریناز آل آقا برای عکس نمایش «درستکارترین قاتل دنیا»،«سرناد»، «اپرای عروسکی عاشورا»

مهناز میناوند برای عکس نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» و «با پرهای نرم برای ماه پیشانیت تاج نوزادی می بافد»

بابک حقی برای عکس نمایش «اپرای عروسکی لیلی و مجنون»

علی حدادی اصل برای عکس نمایش «نان»

ابراهیم سیسان برای عکس نمایش «خاله مرجان و غول بزرگ مهربان»

میلاد بهشتی برای نمایش «دخترای ننه دریا»، «خانه برنارد آلبا» و «با پرهای نرم برای ماه پیشانیت تاج نوزادی می بافد»

سیامک زمردی مطلق برای عکس نمایش «خاله مرجان و غول بزرگ مهربان»

امیر تاروردی برای عکس نمایش «افسانه آه» و « کوچولو و کلوچه»

سیدضیاءالدین صفویان برای عکس نمایش «خاله مرجان و غول بزرگ مهربان»

جلال الدین حمیدی برای عکس نمایش «پسرک چشم آبی»

ابراهیم حسینی برای عکس نمایش «دختر دریا و نوزادش» و «انتظار در کافه پارک»

اعظم شادپور برای عکس نمایش «مام حیات»

مریم ملک مختار برای عکس نمایش «پینوکیو»

محمد مسگری برای عکس نمایش «اپرای عروسکی عاشورا»

رضا موسوی برای عکس نمایش «اپرای عروسکی عاشورا»، «افسون شاپرک» و «آنتیگون در سرزمین عجایب»

پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی به دبیری مرضیه برومند از 22 تا 29 شهریور ماه برگزار می شود.

همه کودکان به جشن عروسک‌ها دعوت می‌شوند

پانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک با کارناوال عروسک ها و با آرزوی جهانی بهتر برای همه کودکان، کار خود را آغاز می کند.

هنگامه مفید هنرمند پیشکسوت تئاتر و رییس انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر که با همراهی میترا کریمخانی این کارناوال را برنامه ریزی کرده است، همه هنرمندان و علاقمندان تئاتر عروسکی را دعوت کرد که با عروسک هایشان در این کارناوال شرکت کنند.

وی عنوان کرد: انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر به عنوان صنف هنرمندان تئاتر عروسکی از سوی ستاد برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی، مسئول برگزاری کارناوال افتتاحیه شده است.

مفید اضافه کرد: ما برای برپایی این کارناوال از همه هنرمندان تئاتر عروسکی حتی آنهایی که در این دوره از جشنواره شرکت ندارند، دعوت می کنیم همراه با عروسک هایشان در این کارناوال شرکت کنند. همچنین از تمام خانواده‌ها هم دعوت می‌شود با کودکان و عروسک‌هایشان ما را در این جشن، همراهی کنند.

این هنرمند پیشکسوت تئاتر با اظهار تاسف از وضعیت غم انگیز کودکان غزه افزود: هر فاجعه ای که برای کودکان در هر نقطه ای از جهان رخ دهد، ما را آزار می دهد چراکه بخشی از احساسات هر هنرمندی متعلق به کودکانی است که قرار است در آینده مخاطبان آثار ما باشند. به همین دلیل در کارناوال افتتاحیه چندین شعار را برای حمایت از کودکان بر پلاکاردهایی نمایش می دهیم تا هم­پیمانی خود را با این کودکان نشان دهیم.

مفید افزود: در کارناول عروسک ها شعارهایی همچون «آسمان عروسک‌ها آبی است» ،«آرزوی عروسک‌ها، جهانی است پر از صلح و آرامش برای کودکان»، «با آروزی آشتی لبخند بر لب های کودکان غزه» و«دنیای کودکان شایسته جنگ و خشونت نیست» در قالب پلاکاردهای مختلف نمایش داده می شود.

نویسنده نمایشنامه «ملی» اضافه کرد: این کارناوال هم مانند دیگر مراسم های آیینی ماست و زمانی که خانم برومند دبیر جشنواره، پیشنهاد برگزاری این کارناوال را داد، خیلی احساس غرور و لذت کردم چون نمایش های جشنواره در سالن هایی با ظرفیت های محدود اجرا می شود و تعداد مشخصی این آثار را می‌بییند اما با برگزاری کارناوال عروسک ها، مخاطبان بسیار گسترده‌تری امکان همراهی با جشنواره را پیدا می کنند و ما بسیار خوشحال می شویم که کودکان بیشتری در برنامه شاد عروسک ها شرکت داشته باشند.

به گفته او، کارناوال عروسک ها ساعت 17 روز شنبه 22 شهریور ماه از مقابل خانه عروسک واقع در خیابان فلسطین آغاز می شود و هنرمندان نمایش عروسکی با همراهی عروسک هایشان در حیاط تئاتر شهر گرد هم می آیند.

هنرمندان و تماشاگران نمایش عروسکی بعد از پخش سرود ملی در حیاط تئاتر شهر، به سالن های تئاتر می روند تا تماشاگر نمایش های اولین روز جشنواره باشند.