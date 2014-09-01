معاون هنری ارشاد استعفای دبیر جشنواره تئاتر عروسکی را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار نامه‌ مرضیه برومند خطاب به معاون امور هنری مبنی بر وجود ناهماهنگی‌هایی در روند برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی، جلسه‌ای مشترک با حضور علی مرادخانی،‌ حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره برگزار شد.

معاون امور هنری وزیر ارشاد ضمن اشاره به بازدید خود از دبیرخانه جشنواره عروسکی، تلاش‌های اعضای دبیرخانه و ابراز رضایت هنرمندان این عرصه از حضور مرضیه برومند، گفت: حضور خانم برومند برای تئاتر عروسکی کشور بسیار مغتنم و برای مجموعه تئاتر فرصت ممتازی است. تئاتر عروسکی در این رویداد فرهنگی اثرگذار باید از وجود ایشان نهایت بهره فرهنگی و علمی را ببرد. اینجانب به هیچ عنوان با استعفای ایشان موافق نیستم و معتقدم که خانم برومند با برطرف شدن مشکلات به کار خود ادامه خواهند داد.

حاضران در این جلسه همچنین درباره موارد مطرح شده در نامه استعفای دبیر جشنواره تئاتر عروسکی گفتگو کردند که معاون امور هنری نوید داد مشکلات برطرف شود و در انتها ابراز امیدواری کرد پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر عروسکی در شأن هنرمندان و علاقه‌مندان این عرصه برگزار شود.

مرضیه برومند، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون اسفندماه سال گذشته با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی انتخاب شد.

