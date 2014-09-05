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۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۰۰

فؤاد معصوم:

عراق برای مقابله با داعش نیازمند حمایت بین المللی است

عراق برای مقابله با داعش نیازمند حمایت بین المللی است

رئیس جمهوری عراق امروز در گفتگویی اعلام کرد که مقابله با گروه تروریستی داعش نیازمند حمایت بین المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در گفتگو با شبکه "سی.ان.ان" آمریکا اظهار داشت: اگر همکاری و هماهنگی میان عراق و آمریکا و کشورهای مجاور وجود داشته باشد شکست فوری گروه داعش امکانپذیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: من خواهان حمایت از عراق برای مبارزه با تروریست ها هستم زیرا عراق در حال حاضر در وضعیت بسیار ضعیف و شکننده ای قرار دارد و اگر داعش دولت عراق را شکست دهد به کشورهای دیگر روی خواهد آورد.

معصوم در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو مبنی بر اینکه عراق از ناتو درخواست کمک برای مقابله با داعش نداشته است گفت: بغداد به طور عملی چنین درخواستی از ناتو نداشت ،اما از تمام کشورهای عضو ناتو به ویژه آمریکا چنین درخواستی را مطرح کرده است و ما به چیزهای بسیاری برای مقابله با داعش نیاز داریم.

رئیس جمهوری عراق افزود: حملات هوایی آمریکا یکی از عوامل سرنوشت ساز در مقابله با داعش محسوب می شود و آزاد سازی شهرک آمرلی از یوغ داعش با کمک حملات هوایی آمریکا، جنگنده های عراقی و نیروهای ایرانی صورت گرفت.

وی درباره تشکیل دولت جدید عراق نیز گفت: اعلام تشکیل این دولت طی روزهای آتی صورت خواهد گرفت و این دولت متشکل از اهل تسنن، شیعه و دیگر طیف های جامعه عراق خواهد بود.

کد مطلب 2364472

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