صحبتی برای مدیرعاملی پرسپولیس با من نشده/ شاید هیات مدیره تصمیم گرفته است!

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اتفاقاتی که در باشگاه پرسپولیس رخ داده است گفت: بنده در نشست امروز هیات مدیره حضور نداشتم و از تصمیمات آنها بی خبرم.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که از شما به عنوان جانشین علیرضا رحیمی نام برده شده است گفت: هیچ صحبتی از سوی هیات مدیره در این مورد با من نشده است. شاید خود هیات مدیره به این نتیجه و تصمیم رسیده که بنده به عنوان قائم مقام باشگاه به جای مدیرعامل فعالیت کنم اما صحبتی با من نشده است.

بهروز منتقمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که اگر پیشنهاد جانشینی رحیمی از سوی هیات مدیره به شما مطرح شود، آیا این پیشنهاد را خواهید پذیرفت گفت: باید با اعضای هیات مدیره در این مورد صحبت کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر مدیرعامل را در شرایط فعلی به سود باشگاه پرسپولیس می دانید گفت: من در این مورد نظری ندارم.