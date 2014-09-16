به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت اوکراین بر اساس موافقت نامه ای که با اتحادیه اروپا برای بازگرداندن آرامش به این کشور امضا کرده با اعطای خودمختاری محدود به برخی از مناطق شرقی این کشور موافقت کرد.

این اقدام دولت اوکراین می تواند موجب پایان یافتن درگیری های خونینی شود که از ماه ها قبل میان جدائی طلبان و ارتش این کشور آغاز شده است.

در همین راستا قرار است امروز سه شنبه مقامات کی یف و بروکسل از طریق ویدیو کنفرانس موافقت نامه ای را که شامل یک هزار و 200 صفحه سند در خصوص وضعیت اوکراین است به امضا برسانند که بر اساس این موافقت نامه به بخش هایی از مناطق شرقی خودمختاری داده می شود.

این تصمیم برای جلوگیری از جدا شدن مناطق بیشتری از اوکراین از این کشور انجام می شود.

هر چند از 10 روز قبل در مناطق شرقی اوکراین آتش بس برقرار شده اما با این وجود درگیری های پراکنده همچنان در شهرهای مختف مناطق شرقی دیده می شود که سنگین ترین این درگیری ها در شهر دونتسک بوده و به گزارش رسانه ها در جریان درگیری های روزهای شنبه و یک شنبه 6نفر کشته و بیش از 10 دیگر نیز زخمی شده اند.

اوکراین از ماه نوامبر سال گذشته وارد بحران شده اما کسب استقلال شبه جزیره کریمه از این کشور موجب شد تا مناطق شرقی آن نیز زمزمه جدایی سر دهند که همین امر موجب بروز درگیری های سنگین و خونین میان جدائی طلبان و ارتش شد.