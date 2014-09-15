هشدار اوکراین درباره توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ ای

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی در گزارشی با پرداختن به اظهارات والری گلتی وزیر دفاع اوکراین در گفتگو با تلویزیون کشورش از تهدید این کشور برای توسعه برنامه سلاح‌ های هسته‌ ای در صورت افزایش تهدیدهای روسیه و قطع حمایت های غرب از کی یف خبر داد.



والری هلتی وزیر دفاع اوکراین که با وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در ولز درباره ارسال تسلیحات گفتگو کرده است، همچنین از آغاز ارسال سلاح کشورهای عضو ناتو برای تجهیز این کشور و مبارزه با جدایی طلبان و توقف اقدامات ولادیمیر پوتین خبر داده بود.