به گزارش خبرگزاری مهر، هيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور صبح سه شنبه به رياست حجه الاسلام كريمي رئيس ديوان عالي كشورو با حضور دادستان كل كشور و قضات عالي رتبه ديوان عالي تشكيل جلسه داد.

بر اساس گزارش اداره روابط عمومي و تشريفات ديوان عالي كشور اين جلسه كه دومين جلسه با حضور رياست جديد ديوان عالي بود بعد از قرائت آياتي چند از كلام اله مجيد رئيس ديوان عالي كشور با ذكر حديث اخلاقي از رسول گرامي اسلام (ص)كه مي فرمايند « اگر زياده روي در سخن گفتن شما نبود و قلب ها شفاف بود آنچه را من مي بينم شما مي ديديد و هر چه من مي شنوم شما مي شنيديد بيان داشت :رسول خدا (ص) جزء از منبع وحي چيزي از خودشان نمي فرمايند و معلوم است كه اگر مشكي ما داريم از خود ماست و اشكال در گيرنده هاي ماست . چون اگر اين گونه نبود اين همه تهمت زدن ،‌ غيبت كردن و كينه كسي را به دل گرفتن و در كار ديگران دخالت بي جا كردن در بشر وجود نداشت .

وی در بخش ديگري از سخنانشان در مورد آراء اصراري كيفري و حقوقي اشاره كرده و بيان داشت : در قانون فعلي آراء اصراري بنظر داراي اشكال اساسي است 60 يا 70 نفر از قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور درباره پرونده هائي كه در جلسه هيات اصراري مطرح می شود نظر مي دهند و اين راي به محاكم ارسال مي شود و متاسفانه قاضي محاكم مي تواند نظر اين تعداد قضات عالي رتبه ديوان عالي را قبول نداشته باشد و خود نظر و راي ديگري انشاء می کند كه اين داراي اشكال است و بايد به نظر اكثريت قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور در محاكم قضايي توجه شود كه اين هم نياز به اصلاح قانون دارد و اميدواريم رئيس محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله آملي لاريجاني به اين مشكل توجه ويژه اي داشته باشد و در رفع مشكل قانوني آن تدابير لازم را اتخاذ کند .

حجه الاسلام كريمي رئيس ديوان عالي كشور در ادامه در خصوص نحوه تشكيل جلسات هيات عمومي و وحدت رويه ديوان عالي بيان داشت : براي بهره مندي بيشتر از نظر قضات ديوان عالي كشور در اين گونه جلسات درصدد تهيه و تدوين آيين نامه هايي هستيم كه درصورت موافقت اكثر قضات ديوان جلسات پربارتر و متقن تر و با كيفيت بيشتر از گذشته برگزار خواهد شد .

وی در پايان مقدم حضرت حجه الاسلام و المسلمين رازيني و يكتن خدائي را به جمع قضات ديوان عالي كشور تبريك گفته و درسنگر جديد برايشان آرزوي موفقيت كردند .