امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مناظره علیرضا رحیمی و حمیدرضا سیاسی مدیرعامل پیشین و رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات اخیر در باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: برای من که این اتفاقات عجیب نبود. من این اتفاقات را پیش بینی کرده بودم. قبلا گفته بودم این هیات مدیره با این مدیرعامل و کادر فنی، آبشان در یک جوی نخواهد رفت.

خادم این کاره نیست

وی افزود: وقتی شما مدیری را منصوب می‌کنید که هیات مدیره نمی‌تواند آنرا تحمل کند و یا هیات مدیره‌ای که می‌رود و پشت وزارت ورزش قایم می‌شود این اتفاقات طبیعی است. جالب اینکه هیات مدیره و مدیرعامل هماهنگ می‌کنند تا وقتی معاون وزیر از سفر بر نگشته، اقدامی انجام ندهند. واقعا آقای خادم این کاره نیست. او هیچ جا مدیر نبوده و رزومه مدیریتی ندارد. چرا باید در این مورد هم "آب سر بالا برود"؟

همان روز هم می‌گفتیم چرا خادم آمده

عضو پیشین کمیته فنی باشگاه پرسپولیس، تاکید کرد: اگر آقای خادم سرمربی تیم ملی کشتی می‌شد، هیچکس چیزی نمی‌گفت. اگر او یک باشگاه کشتی را اداره می‌کرد، کسی به او ایراد نمی‌گرفت. اگر بچه من کشتی گیر می‌شد، حتی آرزو می‌کردم خادم سرمربی او باشد ولی اینکه حالا به وی یک پست مدیریت کلان آن هم در سطح مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس داده شده، جای سئوال دارد. همان روزی هم که می‌گفتیم چرا خادم سر کار آمده و چرا این هیات مدیره انتخاب شده است، دلیلش همین بود.

سیاسی در برکناری دایی تصمیم گیرنده نبود

عابدینی یادآور شد: امروز رحیمی از هیات مدیره گله مند است. به اعتبار دایی و هواداران خدشه زده‌اند. سیاسی هم که می‌گوید برکناری دایی تصمیم خودمان بوده در حالی که این حرف خودشان نبوده و سیاسی تصمیم گیر نبوده است.

اساس کار دست آدم کار نابلدی است

وی ادامه داد: جالب این است که این مشکلات برای بحث مالکیت نیست بلکه بحث مدیریتی مطرح است. اگر به خاطر مِلک و زمین اینقدر دعوا می‌شد، می توانستیم به دو طرف حق بدهیم ولی الان داستان این است که مدیران با هم سر مدیریت دعوایشان شده است. بعدش هم 60 حَکَم پیدا می‌شوند و بحث می‌کنند. این اتفاقات به این خاطر افتاد که اساس کار دست آدم کار نابلدی است.

چرا خادم از رحیمی حمایت نکرد؟

عضو پیشین کمیته فنی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه آیا تقصیر این اشتباهات متوجه وزیر ورزش نیست؟ گفت: این اتفاقات تقصیر خادم است نه وزیر. خادم مدیرعامل و هیات مدیره را درست انتخاب نکرد. او اگر مدیرعامل قدرتمندی انتخاب کرد، چرا از وی حمایت نکرد؟

عابدینی تصریح کرد: اشکال وزیر اینجاست که خادم را به عنوان مسئول استقلال و پرسپولیس گذاشت. از این نظر می‌توان به وزیر ایراد گرفت.

حال مردم را از فوتبال به هم می‌زنیم

وی در پاسخ به این سئوال که "در برنامه دوشنبه شب نود و در مناظره رحیمی و سیاسی، حق با کدام طرف بود"؟ گفت: حق با هیچ کدام نبود. حق با مردم است. متاسفانه همه ادعای خدمتگزاری به مردم می‌کنیم ولی حال مردم را از فوتبال به هم می‌زنیم. با این اتفاقات خون به دل مردم و هواداران می‌کنیم نه خدمت.

ثبات مدیریت استقلال بیشتر از پرسپولیس بوده

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا استقلال مشکلات پرسپولیس را ندارد، در حالی که خادم برای این باشگاه هم تصمیم گرفته است، اظهار کرد: یک بحثی که پرسپولیس دارد و استقلال ندارد، ثبات مدیریتی است. دوره‌های مدیریت در پرسپولیس کوتاه بوده است. از زمانی که مهرعلیزاده آقای غمخوار را مدیرعامل پرسپولیس گذاشت و البته ایشان اصلا فوتبالی هم نبود تا به امروز 14 مدیرعامل در پرسپولیس حضور داشته‌اند در حالی که در استقلال در همین مدت زمانی فقط چهار مدیرعامل جابجا شده‌اند.

پیچ و مهره رحیمی را شُل کردند!

عابدینی درباره ارزیابی‌اش از انتخاب بهروز منتقمی به عنوان سرپرست باشگاه هم گفت: منتقمی فرد نجیب و آرامی است ولی باید دید او به چه کسی پاسخگوست؟ رحیمی که چهار میخ و محکم به پرسپولیس آمد، پیچ و مهره‌اش را شُل کردند! علی دایی که ابر قدرت فوتبال است، با آن شکل و شمایل رفت. باید دید چه بر سر منتقی خواهد آمد.

ایجاد تغییر در پرسپولیس ضروری است

"چاره مشکلات فعلی پرسپولیس چیست؟ اگر مشکلات ادامه داشته باشد چه بلایی سر پرسپولیس می‌آید"؟ وی در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: وزیر ورزش خودش باید به این ماجرا ورود کند و کابینه پرسپولیس را شکل بدهد. آنها باید مدیری بگذارند که در هیات مدیره نظر موافق داشته باشد. با شرایط فعلی، ایجاد اصلاحات و تغییر در هیات مدیره پرسپولیس لازم و ضروری است تا یک بافت اجرایی قوی سر کار بیاید.

باید از کی‌روش حمایت کنیم

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تمدید قرارداد کی‌روش گفت: ما دیر متوجه می‌شویم که اشتباه کرده‌ایم. حالا که کی‌روش قراردادش را امضا کرده، باید صبر کنیم و ببینیم چطور نتیجه می‌گیرد. ما باید از سرمربی تیم ملی حمایت کنیم.

فدراسیون مرتکب اشتباه شد

عابدینی افزود: فدراسیون نباید اشتباه می‌کرد که این اشتباه را مرتکب شد. ولی حالا باید کاری کنیم که اشتباهات کمتر شود. بحث من با کی‌روش فنی بوده است. اینکه یک سرمربی چه چیزی به فوتبال ما اضافه می‌کند و آیا با حضور وی فوتبال یک کشور رشد می‌کند یا درجا می‌زند.

مقایسه کی‌روش و ولاسکو

وی در پایان تاکید کرد: به هر حال امیدوارم آثار حرکتی تمدید قرارداد کی‌روش را مثل ولاسکو در والیبال ببینیم. کی‌روش خودش صاحب نسخه است و ما نمی‌توانیم درباره انتخاب بازیکنان و حضور در جام ملت‌ها به او نسخه بدهیم. همه باید در شرایط فعلی کمک کنیم تا وی موفق باشد.