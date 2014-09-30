به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به موضع گیری های اخیر پیرامون احتمال مدیر عامل شدن امیر عابدینی در پرسپولیس و اختلاف موجود میان اعضای هیات مدیره ای که اکثر آنها می خواهند منتقمی مدیر عامل شود باید گفت که پرسپولیس همچنان در آتش اختلافات می سوزد و بعید است که به سادگی این اختلافات به اتمام برسد و همین روزهاست که حمید درخشان هم مثل دایی به مشکلاتی برخورد کند.

هفته گذشته لابی های فراباشگاهی حکایت از مدیر عاملی عابدینی در این باشگاه داشت اما طی این هفته سیاسی رئیس هیات مدیره این باشگاه آرام و بی سرو صدا مخالفت خود با عابدینی را اعلام کرد و نهایتا نه در خفا که در آشکارا اعلام کرد اگر عابدینی مدیر عامل شود او هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد که این جمله در واقع تهدیدی بود برای کنار کشیدن از پرداخت هزینه های پرسپولیس!

صرف نظر از اینکه ریشه اتفاقات پرسپولیس را باید در نقص شکل واگذاری این باشگاه جستجو کرد و دخالت‌هایی که پس از واگذاری معنایی پیدا نمی کند، باید تاکید کرد که این اتفاقات از همه بیشتر به حمید درخشان لطمه می زند، درخشانی که این روزها نیروی پشتیبانی زیادی نیاز دارد چه در مورد حل و فصل مدیریتی و حقوقی ماجرای پیام صادقیان و چه در مورد مسائل ماهینی و پولادی که هیچکدام فنی نیست و مدیریتی محسوب می‌شود! پرسپولیس اما وسط این همه کار درحال زورآزمایی اسپانسرها با لابی های بالا است و درخشان و پرسپولیس را به حال خود رها کرده است!

به نظر می رسد اختلاف‌های راس پرسپولیس را پایانی نیست. نه آن روزها که رحیمی مدیر عامل این باشگاه اعلام شد و بعدها معلوم شد که مورد نظر هیات مدیره هم نبوده و چه با اولتیماتوم به دایی در هفته دوم لیگ برتر و باز چه امروز و برای انتخاب مدیر جدید.

این باشگاه هزارتویی شده که انگار بدون جنگ نمی تواند روزهایش را سپری کند و شاید حالا باید خادم دوباره با هیات مدیره جلسه بگذارد و کار را جمع کند هرچند لابی فراباشگاهی این بار شاید از قدرت خادم هم بالاتر باشد و باز شاید این بار سیاسی این دعوا را برای همیشه ببرد و منتقمی را مدیر عامل باشگاه بزرگ پرسپولیس کند و به این ترتیب با همه احترامی که برای آقای منتقمی قائل هستیم، باید بگوییم صندلی مدیریت عاملی باشگاه پرسپولیس مدیران کارنامه دارتری لازم دارد چرا که کارنامه ایشان در ورزش قابل مقایسه با کاندیداهایی چون عابدینی و دادکان و حتی رحیمی خلع شده نیست. هرچند که در اینصورت حداقل جنگ‌ها فروکش خواهد کرد.