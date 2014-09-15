به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی با اشاره به برکناری علی دایی اظهار کرد: من یک عذرخواهی به بساز بفروش‌ها بدهکارم که یکی دو بار این لفظ را به کار بردم. نباید از این لفظ استفاده می‌کردم. عرضم این بود که کاری که یک بساز بفروش می‌کند، رحیمی نمی‌تواند انجام بدهد و بر عکس. ما باید به تخصص هم احترام بگذاریم. البته اگر آنها هم مرا ببخشند، من خودم را نمی‌بخشم!

وی در تشریح آغاز فعالیتش در پرسپولیس تاکید کرد: اولین کار من این بود که ورزشکارانم را حفظ کنم. ما 14 میلیارد تومان از فصل قبل به بازیکنانمان بدهکار بودیم. البته این جدای 120 میلیارد بدهی تیم است. ما باید 14 میلیارد به بازیکنان می‌دادیم تا کار را شروع کنیم. از طرفی خیلی از بازیکنان ازاد بودند و یا بندهایی در قراداد داشتند که می‌توانستند جدا شوند. در حالی که من چهار میلیارد بیشتر نداشتم.

مدیرعامل پیشین پرسپولیس تاکید کرد: من یک میلیارد تومان به جلال حسینی و مهرداد پولادی دادم. حسینی گفته بود اول با من تسویه حساب کنید تا مذاکره کنیم. من ابتدا پول آنها را دادم که بعدا نگویند بازیکنان را از دست داده‌ام. بقیه پول را هم بین سایر بازیکنان تقسیم کردم.

رحیمی در ادامه یادآور شد: از دو هفته بعد از ابلاغ حکم مدیرعاملی من، مخالفت‌ها شروع شد که دایی باید برود. این در حالی بود که هنوز فصل شروع نشده بود. خیلی از بازیکنان بخاطر دایی در پرسپولیس ماندند. ما در درجه اول تیم را بستیم و بعد رفتیم سر دعوایی که شروع شده بود.

وی باتاکید بر اینکه شرح وظایف از ابتدا مشخص شده بود، گفت: گودرزی (وزیر ورزش و جوانان) اگر می‌خواست ما فراتر از وظایفمان حرکت کنیم، باید از اول می‌گفت. قبل از ابلاغ حکم. حرف اول و آخر گودرزی این بود که دایی باید برود. من تعجب کردم خادم دیروز این حرف‌ها را تکذیب کرد. این اتفاق درست 10 روز بعد از ابلاغم رخ داد. در اولین ملاقات من با وزیر گفته شد که دایی باید برود.

مدیرعامل پیشین پرسپولیس در ادامه یادآور شد: با روشی که آقایان دنبال کردند تا علی دایی برداشته شود، موافق نبودم. عزل دایی، بوی انتقام می‌داد. من بارها با خود دایی صحبت کردم که وی گفت، اگر مرا نمی‌خواهید من از پرسپولیس می‌روم. دایی حتی این را در هیات مدیره که یکبار در جلسه آن شرکت کرده بود، گفت. اینها چه برخوردهایی است که با ما می‌کنید؟

رحیمی در تشریح بیشتر ماجرا قبل از برکناری خود و علی دایی گفت: قرار بود قبل از بازی با تراکتورسازی، به بازیکنان پول داده شود. بر همین اساس چک روز شنبه به باشگاه داده شد. خادم از ما خواست وقتی به ازبکستان می‌رود، کاری به اسپانسر نداشته باشیم تا از سفر برگردد. ولی در هفته‌ای که قرار نبود اتفاقی رخ بدهد، یکهو همه چیز عوض شد.

مدیرعامل پیشین پرسپولیس افزود: سه شنبه در باشگاه جلسه اضطراری تشکیل دادند. من جایی بودم و ساعت یک زنگ زدند که به جلسه بروم. می‌توانستم به جلسه بروم ولی احساس کردم توطئه در کار است. دلیلی نداشت که به هیات مدیره بروم. دلم نمی‌خواست؛ لازم نبود.

رحیمی در ادامه گفت: روز بعد (چهارشنبه هفته پیش) سیاسی (رئیس هیات مدیره باشگاه) با من تماس گرفت که باید مرا ببیند. من باز هم به باشگاه نرفتم. در نهایت ساعت 10 صبح بود که رفتم و بحث ما شروع شد. سیاسی گفت ما روز سه شنبه تصمیم گرفتیم دایی برکنار شود و اگر شما هم تصمیم ما را اجرا نکنی، برکنار می‌شوی. موضع من مشخص بود. چون به صورت دستوری، زیر بار حرف زور نمی‌روم.

وی تصریح کرد: من به سیاسی پیشنهاد دادم که به خود دایی زنگ بزنید به باشگاه بیاید تا همینجا صحبت کنیم و صریح بگویید که می‌خواهید او را برکنار کنید. به سیاسی گفته بودم کار شما تبعات دارد. سیاسی به یک اتاق دیگر رفت و با تلفنش صحبت کرد. وقتی برگشت گفت دایی باید برکنار شود و اجازه ندهید دایی استعفا بدهد. سیاسی گفت اگر پرسپولیس این هفته برابر نفت مسجد سلیمان پیروز شود، دیگر نمی‌شود کاری کرد.

مدیرعامل پیشین پرسپولیس با تاکید بر اینکه عزل دایی بوی انتقام می‌دهد و نمی‌توانست در آن صداقت باشد، گفت: هیات مدیره می‌تواند سرمربی را برکنار کند ولی خود هیات مدیره اعتقاد ندارد که دایی باید برود. سیاسی گفت ما با شما و علی دایی تیم را هدایت می‌کنیم و کاری به کسی نداریم. قبل از شروع مسابقات صحبت از برکناری علی دایی بودند. دایی در اسفندماه مصاحبه‌ای کرد که در آن خطاب به آقای روحانی رئیس جمهور گفتند در دفتر وزیر شنود شده است. اتفاقات از همانجا کلید خورد.

رحیمی در پاسخ به این سئوال که چرا با تصمیم هیات مدیره مخالف بوده و از اول خودش کناره گیری نکرده بود، گفت: آیا با رفتن رحیمی مشکل حل می‌شد؟ انها یک فرد دیگر را می‌آوردند و دایی در نهایت برکنار می‌شد. تشخیص من این بود که دایی باید بماند و عوض نشود.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که اگر شما با هیات مدیره مشکل داشتید پس چرا این همه با آنها کار کردید گفت: من مطمئن بودم که اینها نمی خواستند کار خوبی با دایی انجام دهند. اینها می خواستند با دایی تسویه حساب شخصی کنند.. هیات مدیره هم از ابتدا به گونه ای چیده شده بود که مخالف سرمربیگری دایی بودند. این آقایان قبل از شروع مسابقات در جهت تضعیف تیم قدم برمی داشتند. آنها از همان ابتدا نقشه داشتند تا دایی را برکنار کنند.

وی افزود: تصمیماتی که هیات مدیره می گرفت شخصی بود. خاطرم هست که 20 روز پیش علی دایی آمد در جلسه هیات مدیره باشگاه و گفت آقای سیاسی در مورد ایشان مصاحبه نکنند و هر زمانی که او را نخواستند بگویند تا خودش برود. اگر هیات مدیره دایی را نمی خواستند چرا در همان جلسه هیات مدیره نگفتند. یک هفته می گفتند از دایی حمایت می کنیم و یک هفته می گفتند دایی باید برود. مشکل اینجاست که اینها خودشان تصمیم نمی گیرند و دیگران برای این باشگاه تصمیم می گیرند.

علیرضا رحیمی با تاکید بر اینکه از همان ابتدا روی ماندن دایی اصرار داشته است خاطرنشان کرد: من از روز اول گفتم دایی را برنمی دارم چرا که می دیدم نظر این آقایان فنی نیست و حرف هایشان منطقی نبود. اگر قرار بود این کارها صورت بگیرد چرا من را برکنار نکردند. اینها می خواستند یک فوتبالی دایی را برکنار کند تا مشکلی برای خودشان ایجاد نشود.