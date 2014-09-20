وزارت ورزش مقصر اصلی اتفاقات پرسپولیس است

کاظم سیدعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با وضعیت فعلی پرسپولیس و اتفاقاتی که پیرامون این باشگاه رخ داده است گفت: سالهاست قرار است که این باشگاه به بخش خصوصی واگذار شود اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: تا زمانی که وضعیت این باشگاه به این صورت باشد نمی شود انتظار بهتر شدن داشت. به نظرم وزارت ورزش و جوانان مقصر اصلی این اتفاقات است. پرسپولیس چند وقتی است که آماده واگذاری است اما به علت اینکه بیش از 50 درصد منافع وزارت از این باشگاه تامین می شود آنها نمی خواهند پرسپولیس را از دست بدهند.

این پیشکسوت فوتبال در خصوص تغییرات به وجود آمده روی نیمکت پرسپولیس افزود: مشکل پرسپولیس علی دایی یا حمید درخشان نیست. تنها یک تیم درون زمین بازی می‌کند. چند تیم باید آن را از بیرون زمین پشتیبانی کنند. متاسفانه علی دایی در پرسپولیس تنها بود. آقایان از اول فصل می‌خواستند که او را عوض کنند. اما دلیل قانع کننده ای نداشتند. آنها اگر فکر پرسپولیس و هواداران بودند همان زمان از تیم حمایت می کردند و نمی‌گذاشتند که کار به اینجا کشیده شود.

بازیکن اسبق پرسپولیس خاطرنشان کرد: بحث برکناری علی دایی از اول سال رقم خورده بود. آنها برای اینکه اظهار وجود کنند آمدند و این کار را انجام دادند. تغییر سرمربی در همه جای دنیا یک مساله عادی است اما ینکه بیایند و فقط برای اینکه خودشان را بزرگ کنند اینگونه رفتار کنند برای ما فوتبالی ها زور دارد.

سیدعلیخانی در رابطه با انتخاب حمید درخشان به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس گفت: او از خانواده خود پرسپولیس است اما مشکل اصلی این است که اگر آقایان می خواستند این تیم موفق شود با همان علی دایی به کار ادامه می دادند و از او حمایت می کردند. نه اینکه بخواهند با چنین برکناری برای تیم حاشیه ایجاد کنند.