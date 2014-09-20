به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «قصه عشق ایاز» نوشته سیدمحمدعلی میرمومنی شامگاه روز جمعه در سالن نشست های تخصصی نمایشگاه سراسری کتاب مرکزی برگزار شد. مولف کتاب« قصه عشق ایاز» به توضیحاتی پیرامون نگارش این کتاب پرداخت و گفت: در این کتاب شیوه نو ترکیب بندی خط که توسط استاد امیرخانی در دهه شصت بکار گرفته شده است مورد نقد و بررسی گرفته و در محتوای خویش تحلیلی بر شعر، تبیینی از خط و نقدی بر تذهیب را جای داده است.

وی ادامه داد: با توجه به این که کتاب قصه عشق ایاز اولین نگارش با موضوع بررسی تصویرگری خط در ایران است در آن از هیچگونه منبع و ماخذی استفاده نشده است.

استاد خوشنویسی اراک با بیان این که این کتاب برای اولین بار در سال 1387 به کوشش خودش و با تشویق استاد امیرخانی نگارش شده است افزود: تصویرگری در خط نستعلیق یک شیوه نو در خطاطی و یک ضرورت برای آثار هنری در رشته خط است چرا که این اجازه را به مخاطب می دهد حتی در صورت بی سواد بودن به معنا و مفهوم اثر خلق شده پی ببرد.

استاد میرمومنی یادآور شد: در این مجموعه به بررسی 32 اثر از مجموعه آثار معنا گرای استاد امیرخانی و 2 اثر فرمایشی وی پرداخته شده است

میرمومنی در باره انتخاب نام این اثر نیز گفت: این کتاب در ابتدا به نام تصویرسازی در خوشنویسی مطرح شد و بعد با نظر استاد امیرخوانی به تصویرگری در خوشنویسی نام داد تا آنکه یک با خواندن قصه عشق ایاز مولانا عنوان " قصه عشق ایاز" نام خوبی برای این کتاب انتخاب کردم.

وی با انتقاد از چاپ کم این کتاب در مرحله نخست گفت: کتاب " قصه عشق ایاز" با کاغذ خوب و جلد خوبی به چاپ رسیده و این در حالیست که تعداد شمارگان به چاپ رسیده فقط 2 هزار نسخه است به طوری که ناشر تنها 15 نسخه را در اختیار مولف قرار داده است.

مولف کتاب قصه عشق ایاز با بیان این که هنوز هفت درصد قراردادش به عنوان مولف از سوی ناشر پرداخت نشده است گفت: متاسفانه حق و حقوق من به عنوان مولف هنوز پرداخت نشده در حالیکه کتاب عشق ایاز جز پرفروش ترین کتابهای سال 93 بوده است.

استاد میرمومنی در بخش دیگر سخنان خود در این نشست با اشاره به جایگاه والای هنر و یک اثر هنری گفت: هنری که آمیخته با پول شود و روحی در آن نباشد زیبایی خود را از دست می دهد لذا برای آنکه آثار هنری بی روح و بی جان نباشد آنرا بخاطر پول خلق نکنید.

وی افزود: هنر خوشنویسی هنریست که باید هنرمند آن صبر و حوصله بسیار داشته باشد و بداند این هنر سر و صدای زیادی مثل هنرهای دیگر ندارد چه بسا هنرمندانی در این عرصه اند که هنوز بعد از 40 سال کسی صدای هنر آنها را در کشور نشنیده است.

نقالی خوانی، بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب را گرد خود جمع کرد

یکی دیگر از برنامه های جنبی نمایشگاه سراسری کتاب مرکزی در شامگاه روز دوم اجرای نقالی خوانی بود، برنامه ای که برای ساعتی کوتاه بازیدکنندگان نمایشگاه را جلوی درب ورودی میخکوب کرد. این برنامه که برای کودکان و نوجوانان حاضر در نمایشگاه به واسطه ماهیت داستان سرایی برای کودکان و نوجوانان بسیار جذاب بود و موجب شد با لذت بیشتری به این هنر اصیل ایرانی گوش بسپارند.

در این بخش که توسط هنرمند نقالی خوان استان مرکزی و شهر اراک «محمد صمدیان» اجرا شد قسمت اول داستان رستم و اسفندیار برای بازدید کنندگان به نمایش در آمد.

صمدیان هدف از اجرای این برنامه را احیا هنر نقالی در بین مردم عنوان کرد و گفت: فضای فرهنگی نمایشگاه فرصت خوبیست تا بتوانیم هنرهای اصیل ایرانی را که متاسفانه در حال فراموشی است احیا کنیم.

وی ادامه داد: در مدت 7 روز برپایی نمایشگاه سراسری کتاب مرکزی هر روز یک داستان از داستانهای شاهنامه در قالب هنر نقالی برای بازدیدکنندگان اجرا می شود.

نمایشنامه خوانی «آخرین یانکی» توسط گروه کوچه

نمایشنامه خوانی آخرین یانکی توسط گروه کوچه آخرین برنامه شامگاه جمعه نمایشگاه سراسری کتاب مرکزی بود. نمایشنامه « آخرین یانکی» به نویسندگی « آرتور میلر» توسط گروه کوچه عصر روز جمعه با حضور علاقمندان به هنر نمایش و در نمایشگاه سراسری به اجرا در آمد.

افق ایرجی مجری این برنامه هدف از اجرای نمایشنامه خوانی را آشنایی مردم با این هنر جدید عنوان کرد و گفت: نمایشنامه " آخرین یانکی" با موضوع اجتماعی و خانوادگی به طرح مشکلات پیش روی خانواده ها اعم از مشکلات کارگران، دستمزدها، روابط زناشویی در نوع ارتباطات، بیمه و ... می پردازد.

وی افزود: در این نمایشنامه که دو مرد برای ملاقات همسران بیمار خود در یک مرکز نگهداری بیماران روانی مراجعه کرده اند با یکدیگر مشغول صحبت می شوند و در طول نمایشنامه خوانی مخاطب متوجه می شود که این مردان نیز به نوعی خود در آستانه ابتلا به بیماری روانی هستند.

مجری برنامه نمایشنامه خوانی گفت: نمایشنامه خوانی که از هنرهای زیر مجموعه هنر تئاتر است زمینه آشنایی اولیه مردم با تئاتر و نحوه اجرای آن را فراهم می کند.

ایرجی ادامه داد: فضای نمایشگاه کتاب فرصت خوبی برای معرفی این هنر جدید به مردم است و امیدواریم با بهره گیری از این فرصت گام موثری در جهت تبلیغ این هنر برداریم.

گفتنی است در روز سوم نمایشگاه سراسری کتاب نشست پژوهشی بررسی مولفه های تاثیرگذار ادبیات جهان بر ادبیات فارسی، کارگاه آموزشی فن ترجمه شعر به عنوان نشست های تخصصی با حضور اساتید دانشگاه برگزار خواهد شد.

اجرای موسیقی و تئاتر خیابانی نیز از دیگر برنامه های هنری امروز نمایشگاه کتاب است.

هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب مرکزی با حضور بیش از 300 ناشر از سراسر کشور برگزار شده تا زمینه ارائه بیش از 42 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه فراهم شود. از مجموع بیش از 42 هزار عنوان کتاب ارائه شده در این نمایشگاه بالغ بر 30 هزار عنوان چاپ اولی بوده و این مسئله از مزیت های ویژه هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب مرکزی است.