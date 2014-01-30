برگزاری هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب اراک در ایام الله دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی ظهر پنجشنبه در نشست خبری کمیته دهه فجر استان مرکزی، افزود: هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور 200 ناشر کشوری به مناسبت دهه مبارک فجر در اراک دایر می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از 15 تا 21 بهمن در محل دائمی نمایشگاه های استان مرکزی دایر است، گفت: نمایشگاه مذکور هر روز صبح و عصر پذیرای علاقمندان است.

رونمایی از پنج کتاب در هفتمین نمایشگاه کتاب

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی از رونمایی پنج کتاب در این نمایشگاه خبر داد و اضافه کرد: در این نمایشگاه کتاب های با موضوعات مختلف علمی، فرهنگی، هنری، داستان و شعر در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

مشایخی حضور منسجم در نماز عبادی سیاسی جمعه، دیدار هنرمندان و کارکنان این اداره کل با نماینده ولی فقیه در این استان، دیدار با خانواده شهید ادبجو، برگزاری پنج کارگاه هنرهای طراحی، نقاشی، تصویرسازی، طراحی نوشتار و هنرهای دیجیتال را از دیگر برنامه های فرهنگی در دهه مبارک فجر عنوان کرد.

وی با بیان اینکه 104 برنامه فرهنگی، هنری و قرآنی همزمان با ایام الله دهه فجر در این استان برگزار می شود، اظهار کرد: این برنامه های فرهنگی و هنری توسط ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، تبلیغات اسلامی، علوم پزشکی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با محوریت کمیته فرهنگی دهه فجر برگزار می شود.

اکران 20 فیلم فجر برای اولین بار در اراک

رییس کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر استان مرکزی همچنین از اکران 20 فیلم فجر برای نخستین بار در اراک خبر داد و گفت: این فیلم ها در سینما فرهنگ اراک برای بازدید علاقمندان در ایام الله دهه فجر اکران می شود.

مشایخی اهداء کتاب به کتابخانه های مساجد، مدارس و دانشگاه ها، برگزاری جشنواره شعر، شب های خاطره، شب شعر، محافل انس با قرآن مجید، جشنواره های قرآنی کودکان و نوجوانان و کرسی های تلاوت قرآن مجید با حضور قاریان برتر استانی و کشوری را از دیگر برنامه های فرهنگی ستاد فرهنگی جشن دهه مبارک فجر استان مرکزی عنوان کرد.

برگزاری دومین جشنواره فصلی مطبوعات

وی با اشاره به برگزاری در خصوص برگزاری دومین جشنواره فصلی مطبوعات استان مرکزی خبر داد و تصریح کرد: 682 اثر در رشته های تیتر، گزارش، مقاله، مصاحبه، یادداشت، عکس و سرمقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و این جشنواره بعد از برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه بسیج هنرمندان، اظهار کرد: این جشنواره 16 و 17 بهمن ماه در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اظهار کرد: همچنین در دهه مبارک فجر سال جاری استان مرکزی، مسابقات قصه گویی، پیامکی، شعار نویسی، نمایشنامه خوانی، کتابخوانی و برگزاری نمایشگاه های عکس، خوشنویسی، کاریکاتور و جشنواره فیلم کوتاه برگزار می شود.

تاکید بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن

مشایخی محور تمام برنامه های دهه فجر را تبلیغات گسترده برای حضور پرشور مردم ولایت مدار استان مرکزی در راهپیمایی روز 22 بهمن دانست و اظهار کرد: ملت ایران با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر نماد استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی و پشتیبانی از امام و رهبری را به جهانیان نمایش می دهند.

مشایخی تصریح کرد: برگزاری جشنواره شعر،اهداء کتاب در مدارس و مساجد، نشست های خاطره نویسی و قصه گویی، همایش شعر آیینه خورشید، دیدار با خانواده شهداء، تجلیل از سه عکاس دوران انقلاب، برگزاری گارگاه های هنر های تجسمی، طراحی، نقاشی، تصویر سازی و هنرهای دیجیتال از دیگر برنامه های ایام الله دهه فجر است.