ملایی به شانس مجدد رشته روئینگ رفت

به گزارش خبرنگار مهر از اینچئون، در ادامه مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی در روئینگ تک نفره بانوان، نازنین ملایی با حریفانی از ویتنام، کره، قطر و هنگ‌کنگ همگروه بود. وی در مرحله مقدماتی با زمان 8:32.03 چهارم شد و به مرحله شانس مجدد رفت.نماینده قطر پیش از آغاز مسابقه انصراف داد.

پیش از این نیز حبیبیان، روئینگ 4 نفره بانوان و مردان ایران به مرحله شانس مجدد راه پیدا کردند.

هفدهمین دوره بازی های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می کند. 13 هزار ورزشکار از 45 کشور آسیا در این بازی‌ها شرکت دارند.