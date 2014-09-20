به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، احمد نجفی سرمربی تیم ملی تپانچه بانوان درباره کسب عنوان نهمی تیم ملی بانوان گفت: آنطور که انتظار داشتیم تمرین نکردیم و در اینچئون کارمان را خوب انجام ندادیم، اما نسبتاً رکوردهای خوبی زدیم، هر چند انتظارات بیش از این بود.

وی افزود: می‌توانستیم بالاتر ازاین رکورد بزنیم که همین باعث استرس شد و نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم.

سرمربی تپانچه درباره اینکه ورزشکاران در قلق‌گیری خوب عمل کردند، اما در مسابقه نتیجه مناسبی نداشتند، اظهار داشت: معمولاً قلق‌گیری برای این است که ورزشکاران در مسابقه بهتر نتیجه بگیرند، اما ورزشکاران ما دچار استرس بی‌دلیل شدند و نتوانستیم آن طور که باید نتیجه بگیریم.