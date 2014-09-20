به گزارش خبرنگار مهر، ادامه این رقابتها که در اینچئون کره‌جنوبی جریان دارد فردا یکشنبه رقابتهای اوزان 73- کیلوگرم و 81- کیلوگرم به روی تاتامی می روند که هر دو وزن نمایندگان کشورمان حضور دارند در وزن 73- کیلوگرم 22 جودوکار حضور دارند که سعید ملایی در اولین دیدرا "عیسی علی" از کویت را پیش رو دارد و در صورت برتری باید با "هیریوکی آکیموتو" از ژاپن دیدار کند.

"هیرویوکی" دارنده مدال طلای قهرمانی جهان در سال 2010 ، برنز بازیهای آسیایی2006 و طلای بازیهای آسیایی 2010 را در کارنامه دارد. ملایی اگر در این دیدار سخت صاحب پیروزی شود در مرحله یک چهارم نهایی باید با "بنگ گوی من" از کره جنوبی پیکار کند. این کره ای نفر 10 رنکنیگ جهانی است که 35 مدال طلا ، نقره و برنز از رقابتهای قهرمانی آسیا ، جهانی و گرند اسلام ها را در کارنامه دارد.

در وزن 81- کیلوگرم امیر قاسمی نژاد دور نخست استراحت دارد و سپس با "فرهاد فرهانوف" از تاجیکستان پیکار می کند. قاسمی نژاد در صورت برتری برابر نماینده تاجیکستان دور سوم یکی از جودوکاران لبنان ، تایلند یا چین را پیش رو خواهد داشت. نماینده کشورمان اگر دور سوم حریف خود را شکست دهد در مرحله نیمه نهایی یکی از جودوکاران ازبکستان ، امارات ، قزاقستان یا هند را برای رسیدن به دیدار نهایی دیدار می کند. در این وزن هم 18 جودوکار شرکت دارند.

این دوره از مسابقات با حضور 224 جودوکار از 34 کشور به مدت سه روز در بخش انفرادی و یک روز در بخش تیمی رقابت خواهند داشت.

