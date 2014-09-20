به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم که با عنوان «بی سیم چی» توسط موسسه فرهنگی هنری دلصدا روانه بازار موسیقی خواهد شد علاوه بر حضور حامد زمانی به عنوان خواننده و آهنگساز چهار خواننده جدید آثار انقلابی و دفاع مقدسی نیز معرفی می‌شوند.



مراسم رونمایی این آلبوم موسیقی در یکی از روزهای برگزاری هفته دفاع مقدس با حضور تعدادی از علاقه مندان و مقامات فرهنگی در کافه نخلستان سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار خواهد شد.

«بی سیم چی» با ترانه قاسم صرافان، Hهنگسازی و خوانندگی حامد زمانی و تنظیم نیما نورمحمدی، «پیراهن خاکی» با ترانه قاسم صرافان، آهنگسازی حامد زمانی، خوانندگی پیمان بیات و تنظیم امید رهبران، «تفحص در شهر» با ترانه قاسم صرافان، آهنگسازی حامد زمانی، خوانندگی حسین سلیمی و تنظیم امیر جمالفرد، «بی نشون» با ترانه پیمان طالبی، آهنگسازی حامد زمانی، خوانندگی حمزه موسوی و تنظیم امیر جمالفرد، «ترکش» با ترانه پیمان طالبی، آهنگسازی حامد زمانی، خوانندگی علی اکبر قلیچ و تنظیم امید رهبران عنوان پنج اثر موسیقایی منتشر شده آلبوم «بی‌سیم چی» است که توسط موسسه فرهنگی هنری دلصدا منتشر شده است.

حامد زمانی از جمله خوانندگان فعال حوزه موسیقی پاپ در انتشار تک‌آهنگ هاست که طی ماههای گذشته از قطعه های «می‌کشیم» با موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ، «گردان» با موضوع جشن پیروزی غزه و «امام رضا 2» با موضوع میلاد حضرت ثامن الحجج (ع) و خوانندگی مشترک عبدالرضا هلالی رونمایی کرد.

این خواننده چندی پیش هم در سایت رسمی خود از حمله هکرها به صفحه شخصی و صفحه اینستاگرام خود خبر داده و اعلام کرده بود که حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب را ادامه خواهد داد.

همچنین نمآهنگ «رسول لبخند خدا» نیز عنوان تازه‌ترین اثر موسیقایی رضا صادقی است که با موضوع امام زمان (عج) توسط موسسه دلصدا منتشر شده و طبق گفته مسوولان این مجموعه فرهنگی قرار است از شبکه تلویزیونی افق طی روزهای آینده منتشر شود.