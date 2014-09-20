به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله سجادی با اشاره به آیین‌نامه پرداخت پاداش به مدال آوران مسابقات مختلف، گفت: بر اساس این آیین‌نامه مبلغ پاداش در نظر گرفته شده برای مدال طلای بازیهای آسیایی 150 سکه، مدال نقره 70 سکه و مدال برنز 40 سکه خواهد بود.

وی افزود: البته مبلغ پاداش مدال آوران رشته‌های تیمی درصد کمتری است که طبق آیین‌نامه به ورزشکاران مدال آور پرداخت خواهد شد. همچنین پاداش مربیان و کادرهای اجرایی در این آیین‌نامه ذکر شده است.

سجادی در پایان با اشاره به تسهیلات این نظام نامه گفت: ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها، خدمت سربازی، اشتغال به کار، دریافت زمین، عضویت در صندوق اعتباری قهرمانان و پیشکسوتان و همینطور تسهیلات المپین‌ها از جمله موارد مهم پیش‌بینی شده در آیین‌نامه نظام تسهیلات پاداش قهرمانی است.