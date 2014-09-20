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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۲

ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی؛

امید نوروزی به بازی‌های آسیایی رسید/ بویری جانشین علیزاده شد

امید نوروزی به بازی‌های آسیایی رسید/ بویری جانشین علیزاده شد

طبق تغییرات نهایی ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور دربازیهای آسیایی اینچئون، امید نوروزی دارنده مدال طلای المپیک لندن همچنان در لیست نفرات اعزامی باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ در حالیکه طی روزهای گذشته گفته می‌شد امید نوروزی به دلیل مصدومیت و همچنین خستگی رقابتهای جهانی ازبکستان، شرایط حضور در بازی‌های آسیایی را ندارد، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نام وی را همچنان در لیست نفرات اعزامی حفظ کرد.

بدین ترتیب نوروزی که به تازگی با مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی رقابتهای جهانی 2014 تاشکند به کشورمان بازگشته به رغم مصدومیت و تمرینات نه چندان جدی، در بازی‌های آسیایی نیز حضور خواهد داشت.

با این وجود، تنها تغییر در لیست نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی مربوط به هادی علیزاده پورنیا می‌شود، بطوریکه وی به دلیل مصدومیت جدی از ناحیه کتف، جای خود را به پیام بویری خواهد داد.

بدین ترتیب ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی به شرح زیر است:

59 کیلوگرم: نماینده‌ای اعزام نمی‌شود
66 کیلوگرم: امید نوروزی
71 کیلوگرم: سعید عبدولی
75 کیلوگرم: پیام بویری
80 کیلوگرم: حبیب‌الله اخلاقی
85 کیلوگرم: مجتبی کریم‌فر
98 کیلوگرم: مهدی علیاری
130 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده

کد مطلب 2373457

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