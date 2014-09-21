تشکر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از رهبری درباره ابلاغ سیاستهای علم و فناوری

یه گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه مخبر دزفولی به رهبر معظم انقلاب در خصوص ابلاغ سیاستهای کلی علم و فناوری به این شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

محضر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «دامت برکاته»

سلام علیکم و رحمه الله

ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری فرصت ارزشمندی را برای نهضت علمی کشور و نخبگان، دانشمندان و دانشگاهیان فراهم می‌کند تا اهداف عالیه انقلاب اسلامی را در پایه گذاری تمدن نوین اسلامی تحقق بخشند.

نهضت علمی که با پرچمداری حضرتعالی از بیش از دو دهه اخیر در کشور آغاز شده است و به اذعان صاحبنظران و دانشمندان منصف جهان تحولات، دستاوردها و پیشرفت های شگرفی را در عرصه های مختلف علم و فناوری کشور پدید آورده است.

بی تردید دستیابی به این جایگاه و حصول این دستاوردها مرهون راهبری، هدایت و حمایت مستحکم، همه جانبه و مستمر حضرتعالی از نظام علم و فناوری و دانشمندان کشور بوده است و امروز نیز بیش از گذشته این نقش بی بدیل را شاهد هستیم.

تاکید بر تهیه و اجرای اسناد راهبردی علم و فناوری کشور، همچون " نقشه جامع علمی کشور" و سندهای بخشی و تخصصی ذیل آن و نیز ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری، نمونه هایی از جایگاه مهم و راهبردی علم و فناوری در نزد رهبری عزیز انقلاب است.

ضمن قدردانی و سپاس از رهبر معظم انقلاب به خاطر ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری، امیدواریم از ظرفیت های فراهم آمده از ابلاغ این سیاست ها، شتاب حرکت علمی و فناوری کشور بیش از گذشته استمرار یافته و تمامی دانشگاهیان و دانشمندان با جدیت دستاوردهای این عرصه مهم را صیانت و تلاش های بی وقفه خود را برای رسیدن به قله های علم و فناوری بیش از گذشته ادامه داده تا شاهد مرجعیت علمی ایران اسلامی در جهان باشیم.

محمدرضا مخبر دزفولی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور"

